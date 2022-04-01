https://ria.ru/20220401/ponasenkov-1781400620.html

Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом

Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом - РИА Новости, 01.04.2022

Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом

Блогер Евгений Понасенков* заявил, что обратится в суд после того, как его признали иностранным агентом. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:42

2022-04-01T23:42

2022-04-01T23:42

россия

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков* заявил, что обратится в суд после того, как его признали иностранным агентом.Министерство юстиции РФ 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента."Я, естественно, подам в суд", - написал Понасенков* в своем канале в Telegram.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220328/inoagent-1780449054.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, общество