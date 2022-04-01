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Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом - РИА Новости, 01.04.2022
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Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом
Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом - РИА Новости, 01.04.2022
Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом
Блогер Евгений Понасенков* заявил, что обратится в суд после того, как его признали иностранным агентом. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:42
2022-04-01T23:42
россия
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков* заявил, что обратится в суд после того, как его признали иностранным агентом.Министерство юстиции РФ 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента."Я, естественно, подам в суд", - написал Понасенков* в своем канале в Telegram.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, общество
23:42 01.04.2022
 
Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом

Блогер Понасенков заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом

© Фото : @evgenii_ponasenkov/InstagramЕвгений Понасенков
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : @evgenii_ponasenkov/Instagram
Евгений Понасенков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков* заявил, что обратится в суд после того, как его признали иностранным агентом.
Министерство юстиции РФ 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
"Я, естественно, подам в суд", - написал Понасенков* в своем канале в Telegram.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 13:08
Минюст внес Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов
 
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