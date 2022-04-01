https://ria.ru/20220401/ponasenkov-1781400620.html
Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом
Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом - РИА Новости, 01.04.2022
Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом
Блогер Евгений Понасенков* заявил, что обратится в суд после того, как его признали иностранным агентом. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:42
2022-04-01T23:42
2022-04-01T23:42
россия
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков* заявил, что обратится в суд после того, как его признали иностранным агентом.Министерство юстиции РФ 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента."Я, естественно, подам в суд", - написал Понасенков* в своем канале в Telegram.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220328/inoagent-1780449054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Понасенков* заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом
Блогер Понасенков заявил, что обратится в суд после признания его иноагентом