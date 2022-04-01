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Россия доставила на Украину более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/pomosch-1781392985.html
Россия доставила на Украину более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 01.04.2022
Россия доставила на Украину более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия уже доставила на Украину свыше 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:52
2022-04-01T21:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия уже доставила на Украину свыше 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 тысяч 127,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 724 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 15 в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 358 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев.В пятницу проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 412 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.На пунктах сбора для отправки в рамках гуманитарных акций подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, отметил Мизинцев.В российских регионах продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, добавил генерал. Они оборудованы всем необходимым, предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
21:52 01.04.2022
 
Россия доставила на Украину более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь, доставленную из России
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия уже доставила на Украину свыше 7 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 тысяч 127,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 724 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – 15 в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 358 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев.
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В пятницу проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 412 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.
На пунктах сбора для отправки в рамках гуманитарных акций подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, отметил Мизинцев.
В российских регионах продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, добавил генерал. Они оборудованы всем необходимым, предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.
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