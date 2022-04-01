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Польша может претендовать на Львовскую область, считает Кива - РИА Новости, 01.04.2022
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Польша может претендовать на Львовскую область, считает Кива
Польша может претендовать на Львовскую область, считает Кива - РИА Новости, 01.04.2022
Польша может претендовать на Львовскую область, считает Кива
Лишенный мандата депутата Верховной рады Илья Кива не исключил, что Польша может претендовать на Львовскую область Украины. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:22
2022-04-01T12:22
в мире
польша
львовская область
илья кива
россия
нато
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Илья Кива не исключил, что Польша может претендовать на Львовскую область Украины.Он утверждает, что НАТО якобы перебрасывает семь тысяч "военнослужащих в Польшу в качестве миротворцев, с целью усиления границы"."По факту будет попытка реализации захвата западных областей Украины", - написал Кива в Telegram-канале.По его мнению, Запад может попытаться "получить свой территориальный интерес в этой игре". "Для Польши Львовская область всегда являлась сакральным вопросом. И возможно все резкие заявления поляков в отношении проводимой РФ военной операции - это всего лишь повышение ставок и торги за западные области Украины", - отметил Кива.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/zelenskiy-1780503007.html
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в мире, польша, львовская область, илья кива, россия, нато, владимир путин, донбасс
12:22 01.04.2022
 
Польша может претендовать на Львовскую область, считает Кива

Экс-депутат Рады Кива считает, что Польша может претендовать на Львовскую область

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш националистов в Варшаве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Илья Кива не исключил, что Польша может претендовать на Львовскую область Украины.
Он утверждает, что НАТО якобы перебрасывает семь тысяч "военнослужащих в Польшу в качестве миротворцев, с целью усиления границы".
"По факту будет попытка реализации захвата западных областей Украины", - написал Кива в Telegram-канале.
По его мнению, Запад может попытаться "получить свой территориальный интерес в этой игре". "Для Польши Львовская область всегда являлась сакральным вопросом. И возможно все резкие заявления поляков в отношении проводимой РФ военной операции - это всего лишь повышение ставок и торги за западные области Украины", - отметил Кива.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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В миреПольшаЛьвовская областьИлья КиваРоссияНАТОВладимир ПутинДонбасс
 
 
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