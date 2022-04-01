https://ria.ru/20220401/pokhischenie-1781191798.html

В Приморье завершили расследование дела о похищении пары россиян в Таиланде

В Приморье завершили расследование дела о похищении пары россиян в Таиланде - РИА Новости, 01.04.2022

В Приморье завершили расследование дела о похищении пары россиян в Таиланде

Правоохранители в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении Александра Новичкова, который обвиняется в похищении вместе с напарником на... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T02:59

2022-04-01T02:59

2022-04-01T02:59

происшествия

пхукет (остров)

россия

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

таиланд

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — РИА Новости. Правоохранители в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении Александра Новичкова, который обвиняется в похищении вместе с напарником на острове Пхукет в Таиланде в 2014 году пары россиян, убийстве мужчины и изнасиловании девушки, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее сообщалось, что Алексей Слабинский и Яна Стрижеус из Владивостока приехали на Пхукет летом 2013 года, с 7 марта 2014 года они перестали выходить на связь после звонка друзьям в Приморье с просьбой занять 100 тысяч долларов якобы из-за неприятностей с тайской полицией. Стрижеус нашли в гостинице окровавленной, без сознания и с порезами на руках и шее — ее изнасиловали. Тело Слабинского полиция обнаружила в джунглях.Следствие в России установило, что к преступлениям причастны Андрей Забелин и Александр Новичков. Забелин предстал перед судом в июне 2018 года, в марте 2020 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинениям в похищении человека, вымогательстве, незаконном лишении свободы, убийстве и изнасиловании. Новичков скрылся от следствия и был объявлен в федеральный и международный розыск, дело в отношении него выделили в отдельное производство. Его задержали в Пензе в 2021 году."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Новичкова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство),п. "в", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство), п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", — говорится в сообщении.В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия, и фигуранту предъявлено окончательное обвинение.По версии следствия, в 2014 году Забелин похитил знакомого на Пхукете, чтобы вымогать у него 100 тысяч долларов. Потерпевший давно знал обвиняемого, поэтому легко согласился на просьбу посмотреть виллу, предназначенную для сдачи. На вилле его ждал Новичков, который помог надеть на потерпевшего наручники и цепь.Позже была похищена девушка потерпевшего. Мужчину заставили перевести на счет подруги свыше 100 тысяч рублей, которые она отдала похитителям. Позже Новичков, подавляя волю потерпевшего, несколько раз ударил его по голове, тот скончался, отмечает СУСК. Его тело спрятали в джунглях. По данным следствия, девушку похитители насиловали, в течение нескольких дней ее перемещали по разным отелям на Пхукете, затем оставили в одной из гостиниц и скрылись.

https://ria.ru/20220325/ubiystvo-1779876028.html

https://ria.ru/20220318/pokhischenie-1778811694.html

пхукет (остров)

россия

пенза

таиланд

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, пхукет (остров), россия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), таиланд, владивосток