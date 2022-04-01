https://ria.ru/20220401/pogoda-1781279467.html

Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре

Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре - РИА Новости, 01.04.2022

Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре

Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды с 21.00 пятницы, 1 апреля, ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:46

2022-04-01T13:46

2022-04-01T13:52

погода

общество

москва

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды с 21.00 пятницы, 1 апреля, ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21.00 1 апреля с сохранением до конца суток 2 апреля по Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с опасными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20220401/pogoda-1781210245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)