https://ria.ru/20220401/pogoda-1781279467.html
Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре
Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре - РИА Новости, 01.04.2022
Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре
Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды с 21.00 пятницы, 1 апреля, ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:46
2022-04-01T13:46
2022-04-01T13:52
погода
общество
москва
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды с 21.00 пятницы, 1 апреля, ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21.00 1 апреля с сохранением до конца суток 2 апреля по Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с опасными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20220401/pogoda-1781210245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, общество, москва, россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:46 01.04.2022 (обновлено: 13:52 01.04.2022)
Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре
МЧС предупредило жителей Москвы о снеге, гололедице и ветре до 15 метров в секунду