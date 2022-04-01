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Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре - РИА Новости, 01.04.2022
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Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре
Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре - РИА Новости, 01.04.2022
Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре
Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды с 21.00 пятницы, 1 апреля, ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:46
2022-04-01T13:52
погода
общество
москва
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды с 21.00 пятницы, 1 апреля, ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21.00 1 апреля с сохранением до конца суток 2 апреля по Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с опасными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.
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погода, общество, москва, россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:46 01.04.2022 (обновлено: 13:52 01.04.2022)
 
Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре

МЧС предупредило жителей Москвы о снеге, гололедице и ветре до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили москвичей об ухудшении погоды с 21.00 пятницы, 1 апреля, ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21.00 1 апреля с сохранением до конца суток 2 апреля по Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с опасными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.
Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 09:36
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
 
ПогодаОбществоМоскваРоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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