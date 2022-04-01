https://ria.ru/20220401/pogoda-1781210245.html

В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности

В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.04.2022

В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:36

2022-04-01T09:36

2022-04-01T09:36

общество

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 22.00 1 апреля."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22.00 2 апреля.

https://ria.ru/20220331/pogoda-1781063362.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

общество, погода, москва, московская область (подмосковье)