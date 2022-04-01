https://ria.ru/20220401/pogoda-1781210245.html
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.04.2022
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:36
2022-04-01T09:36
2022-04-01T09:36
общество
погода
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585299457_543:0:2945:1351_1920x0_80_0_0_2aa1422087e88a46030cc7312588e632.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 22.00 1 апреля."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22.00 2 апреля.
https://ria.ru/20220331/pogoda-1781063362.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585299457_317:0:2060:1307_1920x0_80_0_0_5499d310359b1bfd3739b4331ffab09a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, москва, московская область (подмосковье)
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве и области до вечера субботы