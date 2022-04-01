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В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.04.2022
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В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.04.2022
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:36
2022-04-01T09:36
общество
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 22.00 1 апреля."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22.00 2 апреля.
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общество, погода, москва, московская область (подмосковье)
09:36 01.04.2022
 
В московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве и области до вечера субботы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве
Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение действовало до 22.00 1 апреля.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22.00 2 апреля.
Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Циклон "Катарина" принесет в московский регион аномальные осадки
 
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