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В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег - РИА Новости, 01.04.2022
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В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег
В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег - РИА Новости, 01.04.2022
В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег
Порывистый ветер, мокрый снег и до плюс 4 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T07:57
2022-04-01T07:57
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Порывистый ветер, мокрый снег и до плюс 4 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Характер погодных условий сегодня будет определять теплый атмосферный фронт, который приближается к столичному региону с юга. Мы ожидаем облачную погоду, днем на юге Подмосковья, а вечером и в столице — мокрый снег, максимальная температура в столице плюс 2-4, по области от минус 1 до плюс 4. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, центр "фобос", александр синенков
07:57 01.04.2022
 
В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Порывистый ветер, мокрый снег и до плюс 4 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Характер погодных условий сегодня будет определять теплый атмосферный фронт, который приближается к столичному региону с юга. Мы ожидаем облачную погоду, днем на юге Подмосковья, а вечером и в столице — мокрый снег, максимальная температура в столице плюс 2-4, по области от минус 1 до плюс 4. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", — рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба.
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогодаЦентр "Фобос"Александр Синенков
 
 
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