https://ria.ru/20220401/pogoda-1781200727.html

В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег

В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег - РИА Новости, 01.04.2022

В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег

Порывистый ветер, мокрый снег и до плюс 4 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T07:57

2022-04-01T07:57

2022-04-01T07:57

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

центр "фобос"

александр синенков

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Порывистый ветер, мокрый снег и до плюс 4 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Характер погодных условий сегодня будет определять теплый атмосферный фронт, который приближается к столичному региону с юга. Мы ожидаем облачную погоду, днем на юге Подмосковья, а вечером и в столице — мокрый снег, максимальная температура в столице плюс 2-4, по области от минус 1 до плюс 4. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220330/pogoda-1780823030.html

московская область (подмосковье)

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Никита Стома

общество, московская область (подмосковье), москва, погода, центр "фобос", александр синенков