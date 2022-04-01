https://ria.ru/20220401/pogoda-1781200727.html
В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег
В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег - РИА Новости, 01.04.2022
В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег
Порывистый ветер, мокрый снег и до плюс 4 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T07:57
2022-04-01T07:57
2022-04-01T07:57
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Порывистый ветер, мокрый снег и до плюс 4 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Характер погодных условий сегодня будет определять теплый атмосферный фронт, который приближается к столичному региону с юга. Мы ожидаем облачную погоду, днем на юге Подмосковья, а вечером и в столице — мокрый снег, максимальная температура в столице плюс 2-4, по области от минус 1 до плюс 4. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220330/pogoda-1780823030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода, центр "фобос", александр синенков
В Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и мокрый снег