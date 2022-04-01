https://ria.ru/20220401/podrostok-1781194741.html
В Саратовской области проверят видео с избиением подростком школьника
В Саратовской области проверят видео с избиением подростком школьника - РИА Новости, 01.04.2022
В Саратовской области проверят видео с избиением подростком школьника
Следователи проводят проверку видео избиения школьника в селе Сосновка города Саратова другим подростком при поддержке группы других сверстников, сообщило... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T05:23
2022-04-01T05:23
2022-04-01T05:27
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
саратов
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САРАТОВ, 1 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку видео избиения школьника в селе Сосновка города Саратова другим подростком при поддержке группы других сверстников, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео без звука, на котором запечатлено, как мальчик сидит на снегу на коленях перед стоящим перед ним подростком, который что-то говорит и активно жестикулирует руками, после чего показывает на автомобиль. Когда мальчик встает и подходит к багажнику машины, стоявший парень набрасывается на него и около трех с половиной минут жестоко избивает кулаками по лицу. При этом на кадр попали еще не менее четырех юношей, наблюдавших за происходившим. В сообщении к видео отмечается, что мальчика избили семь человек три недели назад в селе Сосновка, он лежал в больнице с пробитой головой, а до этого, со слов пострадавшего, его били не на камеру полгода. Также в паблике появилось видео, где женщина, представившаяся матерью пострадавшего, просит привлечь к ответственности несовершеннолетних, "которые избили и снимали на видео" ее сына, перечислив 10 имен и фамилий предполагаемых обидчиков."В ходе проведения следственным органом мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о совершении противоправных действий группой подростков в отношении несовершеннолетнего. Согласно данным, размещенным в СМИ, в селе Сосновка Саратовской области группа молодых людей совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетнего подростка, в том числе посредством нанесения телесных повреждений... По данному факту организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя заявила, что в пятницу намерена разобраться в обстоятельствах избиения школьника в Сосновке."Не переживайте, разберемся", — написала Загородняя в своей группе в Telegram, отвечая на просьбу одной из местных жительниц обратить внимание на эту историю, которую, с ее слов, "пытаются замять".Региональное управление СК РФ уже начало проверку сообщения "о совершении противоправных действий группой подростков в отношении несовершеннолетнего", в том числе о нанесении ему телесных повреждений. Ведомство заявило, что следователи дадут объективную юридическую оценку действиям лиц, совершим противоправные действия в отношении подростка.
https://ria.ru/20220325/izbienie-1780004199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, саратов
05:23 01.04.2022 (обновлено: 05:27 01.04.2022)
В Саратовской области проверят видео с избиением подростком школьника
СК проводит проверку видео избиения подростком школьника в саратовском селе
САРАТОВ, 1 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку видео избиения школьника в селе Сосновка города Саратова другим подростком при поддержке группы других сверстников, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео без звука, на котором запечатлено, как мальчик сидит на снегу на коленях перед стоящим перед ним подростком, который что-то говорит и активно жестикулирует руками, после чего показывает на автомобиль. Когда мальчик встает и подходит к багажнику машины, стоявший парень набрасывается на него и около трех с половиной минут жестоко избивает кулаками по лицу. При этом на кадр попали еще не менее четырех юношей, наблюдавших за происходившим. В сообщении к видео отмечается, что мальчика избили семь человек три недели назад в селе Сосновка, он лежал в больнице с пробитой головой, а до этого, со слов пострадавшего, его били не на камеру полгода. Также в паблике появилось видео, где женщина, представившаяся матерью пострадавшего, просит привлечь к ответственности несовершеннолетних, "которые избили и снимали на видео" ее сына, перечислив 10 имен и фамилий предполагаемых обидчиков.
"В ходе проведения следственным органом мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о совершении противоправных действий группой подростков в отношении несовершеннолетнего. Согласно данным, размещенным в СМИ, в селе Сосновка Саратовской области
группа молодых людей совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетнего подростка, в том числе посредством нанесения телесных повреждений... По данному факту организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя заявила, что в пятницу намерена разобраться в обстоятельствах избиения школьника в Сосновке.
"Не переживайте, разберемся", — написала Загородняя в своей группе в Telegram
, отвечая на просьбу одной из местных жительниц обратить внимание на эту историю, которую, с ее слов, "пытаются замять".
Региональное управление СК РФ
уже начало проверку сообщения "о совершении противоправных действий группой подростков в отношении несовершеннолетнего", в том числе о нанесении ему телесных повреждений. Ведомство заявило, что следователи дадут объективную юридическую оценку действиям лиц, совершим противоправные действия в отношении подростка.