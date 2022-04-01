https://ria.ru/20220401/podrostok-1781194741.html

В Саратовской области проверят видео с избиением подростком школьника

В Саратовской области проверят видео с избиением подростком школьника - РИА Новости, 01.04.2022

В Саратовской области проверят видео с избиением подростком школьника

Следователи проводят проверку видео избиения школьника в селе Сосновка города Саратова другим подростком при поддержке группы других сверстников, сообщило... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T05:23

2022-04-01T05:23

2022-04-01T05:27

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

саратов

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САРАТОВ, 1 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку видео избиения школьника в селе Сосновка города Саратова другим подростком при поддержке группы других сверстников, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео без звука, на котором запечатлено, как мальчик сидит на снегу на коленях перед стоящим перед ним подростком, который что-то говорит и активно жестикулирует руками, после чего показывает на автомобиль. Когда мальчик встает и подходит к багажнику машины, стоявший парень набрасывается на него и около трех с половиной минут жестоко избивает кулаками по лицу. При этом на кадр попали еще не менее четырех юношей, наблюдавших за происходившим. В сообщении к видео отмечается, что мальчика избили семь человек три недели назад в селе Сосновка, он лежал в больнице с пробитой головой, а до этого, со слов пострадавшего, его били не на камеру полгода. Также в паблике появилось видео, где женщина, представившаяся матерью пострадавшего, просит привлечь к ответственности несовершеннолетних, "которые избили и снимали на видео" ее сына, перечислив 10 имен и фамилий предполагаемых обидчиков."В ходе проведения следственным органом мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о совершении противоправных действий группой подростков в отношении несовершеннолетнего. Согласно данным, размещенным в СМИ, в селе Сосновка Саратовской области группа молодых людей совершила противоправные действия в отношении несовершеннолетнего подростка, в том числе посредством нанесения телесных повреждений... По данному факту организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя заявила, что в пятницу намерена разобраться в обстоятельствах избиения школьника в Сосновке."Не переживайте, разберемся", — написала Загородняя в своей группе в Telegram, отвечая на просьбу одной из местных жительниц обратить внимание на эту историю, которую, с ее слов, "пытаются замять".Региональное управление СК РФ уже начало проверку сообщения "о совершении противоправных действий группой подростков в отношении несовершеннолетнего", в том числе о нанесении ему телесных повреждений. Ведомство заявило, что следователи дадут объективную юридическую оценку действиям лиц, совершим противоправные действия в отношении подростка.

https://ria.ru/20220325/izbienie-1780004199.html

https://ria.ru/20220328/izbienie-1780426883.html

саратовская область

россия

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, саратов