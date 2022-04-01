https://ria.ru/20220401/podderzhka-1781303663.html

ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга

ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга - РИА Новости, 01.04.2022

ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга

ВТБ получил более 150 заявок на сумму свыше 360 миллиардов рублей по новой программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:53

2022-04-01T14:53

2022-04-01T14:53

виталий сергейчук

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

втб

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. ВТБ получил более 150 заявок на сумму свыше 360 миллиардов рублей по новой программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России, сообщает пресс-служба банка.В рамках поддержки банк уже подписал первую в стране сделку – с клиентом среднего и малого бизнеса из лесопромышленного комплекса.Льготная ставка кредитования по программе Минпромторга России составляет 11% годовых. Финансирование на срок до одного года могут получить внесенные в перечень системообразующие предприятия промышленности и торговли из приоритетных отраслей экономики, а также их дочерние общества. По условиям программы заемщик должен сохранить численность персонала не менее 85% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора.ВТБ как системообразующий банк видит в числе своих основных задач развитие российских отраслей экономики и устойчивую работу бизнеса. "Благодаря финансированию по новой льготной программе поддержку получат предприятия промышленности и торговли, которые зачастую выполняют градообразующую функцию. В текущих рыночных реалиях это поможет поддержать экономику России и сохранить занятость в регионах", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

https://ria.ru/20220310/internet-bank-1777551328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

виталий сергейчук, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), втб