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ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга - РИА Новости, 01.04.2022
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ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга
ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга - РИА Новости, 01.04.2022
ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга
ВТБ получил более 150 заявок на сумму свыше 360 миллиардов рублей по новой программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:53
2022-04-01T14:53
виталий сергейчук
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
втб
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. ВТБ получил более 150 заявок на сумму свыше 360 миллиардов рублей по новой программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России, сообщает пресс-служба банка.В рамках поддержки банк уже подписал первую в стране сделку – с клиентом среднего и малого бизнеса из лесопромышленного комплекса.Льготная ставка кредитования по программе Минпромторга России составляет 11% годовых. Финансирование на срок до одного года могут получить внесенные в перечень системообразующие предприятия промышленности и торговли из приоритетных отраслей экономики, а также их дочерние общества. По условиям программы заемщик должен сохранить численность персонала не менее 85% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора.ВТБ как системообразующий банк видит в числе своих основных задач развитие российских отраслей экономики и устойчивую работу бизнеса. "Благодаря финансированию по новой льготной программе поддержку получат предприятия промышленности и торговли, которые зачастую выполняют градообразующую функцию. В текущих рыночных реалиях это поможет поддержать экономику России и сохранить занятость в регионах", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
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виталий сергейчук, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), втб
14:53 01.04.2022
 

ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. ВТБ получил более 150 заявок на сумму свыше 360 миллиардов рублей по новой программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России, сообщает пресс-служба банка.
В рамках поддержки банк уже подписал первую в стране сделку – с клиентом среднего и малого бизнеса из лесопромышленного комплекса.
Льготная ставка кредитования по программе Минпромторга России составляет 11% годовых. Финансирование на срок до одного года могут получить внесенные в перечень системообразующие предприятия промышленности и торговли из приоритетных отраслей экономики, а также их дочерние общества. По условиям программы заемщик должен сохранить численность персонала не менее 85% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора.
"ВТБ стал первым банком, который предоставил для субсидирования в Минпромторг перечень наиболее нуждающихся в поддержке клиентов. Запуск программы поможет существенно улучшить условия работы важнейших предприятий промышленности и торговли. В дальнейшем мы примем активное участие в отраслевых программах, которые в настоящий момент разрабатывают профильные ведомства", − подчеркнул заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Виталий Сергейчук.
ВТБ как системообразующий банк видит в числе своих основных задач развитие российских отраслей экономики и устойчивую работу бизнеса. "Благодаря финансированию по новой льготной программе поддержку получат предприятия промышленности и торговли, которые зачастую выполняют градообразующую функцию. В текущих рыночных реалиях это поможет поддержать экономику России и сохранить занятость в регионах", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
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