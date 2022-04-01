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КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю стройматериалов - РИА Новости, 01.04.2022
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КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю стройматериалов
КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю стройматериалов - РИА Новости, 01.04.2022
КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю стройматериалов
Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю строительных материалов из Калужской области, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:41
2022-04-01T14:50
корпорация мсп
ярославская область
александр исаевич
экономика
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю строительных материалов из Калужской области, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Полигон ЖБЦ" получила от региональной лизинговой компании Ярославской области (дочерняя компания КМСП) финансирование в размере 12,4 миллиона рублей для закупки нового оборудования, которое, как ожидается, позволит на треть увеличить выпуск продукции.Исаевич подчеркнул, что корпорация продолжает тесно взаимодействовать с бизнесом, получать обратную связь по мерам поддержки и оказывать предпринимателям необходимую помощь.ООО "Полигон ЖБЦ" производит и реализует строительный песок, бетон, раствор и строительные изделия, в числе которых бетонные блоки, перемычки, сваи, трубы, кольца, фундаменты, лестничные ступени, малые архитектурные формы, плитку и др.Заемное финансирование позволит предприятию приобрести новую бетоносмесительную установку отечественного производства мощностью 75 кубометров в час. Запуск нового оборудования в эксплуатацию намечен на лето 2022 года.Корпорация МСП оказывает лизинговую поддержку сроком до 84 месяцев, авансовый платеж от 0% (при наличии поручительства региональной гарантийной организации - РГО). Подать заявку можно дистанционно, на сайте Корпорации МСП. Лизинговое финансирование бизнеса реализуется в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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корпорация мсп, ярославская область, александр исаевич, экономика
14:41 01.04.2022 (обновлено: 14:50 01.04.2022)
 

КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю стройматериалов

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПроизводство газосиликатного бетона
Производство газосиликатного бетона - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю строительных материалов из Калужской области, сообщает пресс-служба корпорации.
Компания "Полигон ЖБЦ" получила от региональной лизинговой компании Ярославской области (дочерняя компания КМСП) финансирование в размере 12,4 миллиона рублей для закупки нового оборудования, которое, как ожидается, позволит на треть увеличить выпуск продукции.
"Лизинговая поддержка от Корпорации МСП остается стабильно надежным и доступным сервисом для малого бизнеса. В текущих экономических условиях мы сохранили ставки по финансированию закупки оборудования на уровне 6% для отечественного оборудования и 8% – для зарубежного. Объем лизинговой поддержки для закупки оборудования может достигать 50 миллионов рублей. При этом критерии доступа к лизинговому финансированию позволяют воспользоваться мерами поддержки широкому кругу предпринимателей", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Исаевич подчеркнул, что корпорация продолжает тесно взаимодействовать с бизнесом, получать обратную связь по мерам поддержки и оказывать предпринимателям необходимую помощь.
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ООО "Полигон ЖБЦ" производит и реализует строительный песок, бетон, раствор и строительные изделия, в числе которых бетонные блоки, перемычки, сваи, трубы, кольца, фундаменты, лестничные ступени, малые архитектурные формы, плитку и др.
Заемное финансирование позволит предприятию приобрести новую бетоносмесительную установку отечественного производства мощностью 75 кубометров в час. Запуск нового оборудования в эксплуатацию намечен на лето 2022 года.
"Новая установка позволит нам увеличить годовой объем выпуска бетона на 35%. Автоматизация процесса изготовления материалов даст возможность повысить производительность труда, снизить объемы бракованной продукции и сократить простои мощностей. Это, в свою очередь, станет фактором снижения себестоимости продукции", - пояснил генеральный директор "Полигон ЖБЦ" Владимир Макаричев. Он подчеркнул, что с реализацией проекта новые рабочие места будут открыты для почти 20 работников.
Корпорация МСП оказывает лизинговую поддержку сроком до 84 месяцев, авансовый платеж от 0% (при наличии поручительства региональной гарантийной организации - РГО). Подать заявку можно дистанционно, на сайте Корпорации МСП. Лизинговое финансирование бизнеса реализуется в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Корпорация МСПЯрославская областьАлександр ИсаевичЭкономика
 
 
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