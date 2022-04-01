https://ria.ru/20220401/podderzhka-1781299724.html

КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю стройматериалов

КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю стройматериалов - РИА Новости, 01.04.2022

КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю стройматериалов

Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю строительных материалов из Калужской области, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:41

2022-04-01T14:41

2022-04-01T14:50

корпорация мсп

ярославская область

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю строительных материалов из Калужской области, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Полигон ЖБЦ" получила от региональной лизинговой компании Ярославской области (дочерняя компания КМСП) финансирование в размере 12,4 миллиона рублей для закупки нового оборудования, которое, как ожидается, позволит на треть увеличить выпуск продукции.Исаевич подчеркнул, что корпорация продолжает тесно взаимодействовать с бизнесом, получать обратную связь по мерам поддержки и оказывать предпринимателям необходимую помощь.ООО "Полигон ЖБЦ" производит и реализует строительный песок, бетон, раствор и строительные изделия, в числе которых бетонные блоки, перемычки, сваи, трубы, кольца, фундаменты, лестничные ступени, малые архитектурные формы, плитку и др.Заемное финансирование позволит предприятию приобрести новую бетоносмесительную установку отечественного производства мощностью 75 кубометров в час. Запуск нового оборудования в эксплуатацию намечен на лето 2022 года.Корпорация МСП оказывает лизинговую поддержку сроком до 84 месяцев, авансовый платеж от 0% (при наличии поручительства региональной гарантийной организации - РГО). Подать заявку можно дистанционно, на сайте Корпорации МСП. Лизинговое финансирование бизнеса реализуется в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html

https://ria.ru/20220321/kredity-1779306411.html

ярославская область

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, ярославская область, александр исаевич, экономика