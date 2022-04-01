https://ria.ru/20220401/podderzhka-1781238490.html

Астраханская область направит 800 миллионов рублей на антикризисные меры

Астраханская область направит 800 миллионов рублей на антикризисные меры - РИА Новости, 01.04.2022

Астраханская область направит 800 миллионов рублей на антикризисные меры

Порядка 800 миллионов рублей направят на поддержку населения и бизнеса в Астраханской области, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:40

2022-04-01T11:40

2022-04-01T11:40

экономика

игорь бабушкин

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. Порядка 800 миллионов рублей направят на поддержку населения и бизнеса в Астраханской области, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.Ранее Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг, согласно которому Астраханская область вошла в топ-10 российских регионов по принятию антикризисных мер поддержки различных отраслей экономики."Штабом по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской области принято решение о дополнительном выделении из бюджета 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении по итогам заседания штаба. Средства, в частности, пойдут на поддержку предпринимателей региона, продолживших работать в текущих условиях.По поручению губернатора области Игоря Бабушкина, в регионе уже отменили плановые проверки для бизнеса и ввели автоматическое продление действующих лицензий. Ведется выдача льготных кредитов для предпринимателей и промышленных предприятий, малому и среднему бизнесу предоставляют индивидуальные графики погашения микрозаймов. Также упрощено налоговое и таможенное регулирование, сокращен срок оплаты по госзаказам с 15 до 7 дней. Прорабатывается вопрос предоставления грантов до 500 тысяч рублей молодым предпринимателям и льгот по особо важным инвестиционным проектам.По данным властей региона, для местных жителей организовано бесплатное переобучение или получение дополнительного образования, промышленные предприятия получат субсидию в размере 48 миллионов рублей на обучение работников, находящихся под угрозой увольнения. Кроме того, в области будут частично компенсировать затраты работодателей на зарплату при организации временного трудоустройства сотрудников."Важно сделать все, чтобы эти меры продолжали работать эффективно в нашем регионе. Они должны быть максимально доступными для бизнеса и граждан", - заключил губернатор области.

https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781123811.html

https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779445647.html

астраханская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, игорь бабушкин, астраханская область