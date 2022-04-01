Рейтинг@Mail.ru
СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/plennye-1781267805.html
СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками
СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками - РИА Новости, 01.04.2022
СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками
После публикации видеозаписи пыток российских военных на Украине МИД Великобритании дал Киеву рекомендации, как исправить образ ВСУ, сообщила Служба внешней... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:07
2022-04-01T16:36
в мире
великобритания
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
международный комитет красного креста (мккк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. После публикации видеозаписи пыток российских военных на Украине МИД Великобритании дал Киеву рекомендации, как исправить образ ВСУ, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на поступившие данные.В ведомстве считают, что "националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов".Как подчеркивают в спецслужбе, украинские власти убеждают Запад "побудить Международный комитет Красного Креста и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным". Кроме того, руководство Украины сообщило в Лондон, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.Кроме того, киевский режим не собирается оказывать российским военнопленным медпомощь и нормально их кормить под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", добавили в СВР.Там подчеркнули, что западные страны становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, это должно получить правовую оценку.Во второй половине марта в интернете разошлась видеозапись с российскими военнопленными, которые содержались на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На опубликованных кадрах россиянам простреливают ноги.Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
https://ria.ru/20220329/plennye-1780764588.html
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781102778.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_426:92:2640:1753_1920x0_80_0_0_2cf43a1bdea9aa2589468a5c8158a780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), международный комитет красного креста (мккк)
13:07 01.04.2022 (обновлено: 16:36 01.04.2022)
 
СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками

СВР: в Британии предложили Киеву устроить посещение МККК "образцово содержащихся" пленных

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. После публикации видеозаписи пыток российских военных на Украине МИД Великобритании дал Киеву рекомендации, как исправить образ ВСУ, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на поступившие данные.
В ведомстве считают, что "националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов".
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 08:00
"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное
Как подчеркивают в спецслужбе, украинские власти убеждают Запад "побудить Международный комитет Красного Креста и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным". Кроме того, руководство Украины сообщило в Лондон, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"В ответ МИД Великобритании рекомендовал украинцам организовать посещение сотрудниками МККК нескольких "образцово содержащихся" россиян. Подчеркивалось, что это позволит "обелить" образ украинских властей в глазах мирового сообщества и частично сгладить негативные последствия предания гласности пыток захваченных военнослужащих. Западные страны, в свою очередь, готовы содействовать организации поездки к месту "образцового" содержания военнопленных группы "заслуживающих доверия" представителей МККК", — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, киевский режим не собирается оказывать российским военнопленным медпомощь и нормально их кормить под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", добавили в СВР.
Там подчеркнули, что западные страны становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, это должно получить правовую оценку.
Сдавшиеся бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 21:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами
Во второй половине марта в интернете разошлась видеозапись с российскими военнопленными, которые содержались на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На опубликованных кадрах россиянам простреливают ноги.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 15:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных
 
В миреВеликобританияУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала