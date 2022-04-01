https://ria.ru/20220401/plennye-1781267805.html

СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками

СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками - РИА Новости, 01.04.2022

СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками

После публикации видеозаписи пыток российских военных на Украине МИД Великобритании дал Киеву рекомендации, как исправить образ ВСУ, сообщила Служба внешней... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:07

2022-04-01T13:07

2022-04-01T16:36

в мире

великобритания

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. После публикации видеозаписи пыток российских военных на Украине МИД Великобритании дал Киеву рекомендации, как исправить образ ВСУ, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на поступившие данные.В ведомстве считают, что "националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов".Как подчеркивают в спецслужбе, украинские власти убеждают Запад "побудить Международный комитет Красного Креста и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным". Кроме того, руководство Украины сообщило в Лондон, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.Кроме того, киевский режим не собирается оказывать российским военнопленным медпомощь и нормально их кормить под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", добавили в СВР.Там подчеркнули, что западные страны становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, это должно получить правовую оценку.Во второй половине марта в интернете разошлась видеозапись с российскими военнопленными, которые содержались на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На опубликованных кадрах россиянам простреливают ноги.Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220329/plennye-1780764588.html

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781102778.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), международный комитет красного креста (мккк)