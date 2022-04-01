13:07 01.04.2022 (обновлено: 16:36 01.04.2022)
СВР: Лондон помогал Киеву "обелить" образ после публикации видео с пытками
СВР: в Британии предложили Киеву устроить посещение МККК "образцово содержащихся" пленных
Военнослужащий ВСУ
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. После публикации видеозаписи пыток российских военных на Украине МИД Великобритании дал Киеву рекомендации, как исправить образ ВСУ, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на поступившие данные.
В ведомстве считают, что "националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов".
Как подчеркивают в спецслужбе, украинские власти убеждают Запад "побудить Международный комитет Красного Креста и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным". Кроме того, руководство Украины сообщило в Лондон, что не будет соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
"В ответ МИД Великобритании рекомендовал украинцам организовать посещение сотрудниками МККК нескольких "образцово содержащихся" россиян. Подчеркивалось, что это позволит "обелить" образ украинских властей в глазах мирового сообщества и частично сгладить негативные последствия предания гласности пыток захваченных военнослужащих. Западные страны, в свою очередь, готовы содействовать организации поездки к месту "образцового" содержания военнопленных группы "заслуживающих доверия" представителей МККК", — говорится в сообщении СВР.
Кроме того, киевский режим не собирается оказывать российским военнопленным медпомощь и нормально их кормить под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", добавили в СВР.
Там подчеркнули, что западные страны становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, это должно получить правовую оценку.
Во второй половине марта в интернете разошлась видеозапись с российскими военнопленными, которые содержались на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На опубликованных кадрах россиянам простреливают ноги.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с пленными.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.