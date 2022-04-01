https://ria.ru/20220401/plany-1781260309.html

Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ

Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ - РИА Новости, 01.04.2022

Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ

В Московской области в первом квартале выдали 8 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:51

2022-04-01T12:51

2022-04-01T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

солнечногорск

истра

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Московской области в первом квартале выдали 8 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Он также добавил, что для целей проектирования объектов нежилого назначения выдано около 2,7 тысячи ГПЗУ. Большая часть - под производство и склады, на втором месте - торговля и сельскохозяйственная деятельность. В перспективе на зарезервированных территориях будут созданы новые рабочие места для жителей региона.Лидерами по количеству выданных ГПЗУ за первый квартал текущего года стали городские округа: Одинцовский - 719, Раменский - 595, Истра - 475, Солнечногорск - 447, Дмитровский - 429.

https://ria.ru/20220309/stroitelstvo-1777291592.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

истра

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье, солнечногорск, истра