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Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ
Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ - РИА Новости, 01.04.2022
Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ
В Московской области в первом квартале выдали 8 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:51
2022-04-01T12:51
2022-04-01T12:51
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Московской области в первом квартале выдали 8 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Он также добавил, что для целей проектирования объектов нежилого назначения выдано около 2,7 тысячи ГПЗУ. Большая часть - под производство и склады, на втором месте - торговля и сельскохозяйственная деятельность. В перспективе на зарезервированных территориях будут созданы новые рабочие места для жителей региона.Лидерами по количеству выданных ГПЗУ за первый квартал текущего года стали городские округа: Одинцовский - 719, Раменский - 595, Истра - 475, Солнечногорск - 447, Дмитровский - 429.
https://ria.ru/20220309/stroitelstvo-1777291592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жилье, солнечногорск, истра