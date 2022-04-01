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Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ - РИА Новости, 01.04.2022
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Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ
Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ - РИА Новости, 01.04.2022
Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ
В Московской области в первом квартале выдали 8 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:51
2022-04-01T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
солнечногорск
истра
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Московской области в первом квартале выдали 8 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Он также добавил, что для целей проектирования объектов нежилого назначения выдано около 2,7 тысячи ГПЗУ. Большая часть - под производство и склады, на втором месте - торговля и сельскохозяйственная деятельность. В перспективе на зарезервированных территориях будут созданы новые рабочие места для жителей региона.Лидерами по количеству выданных ГПЗУ за первый квартал текущего года стали городские округа: Одинцовский - 719, Раменский - 595, Истра - 475, Солнечногорск - 447, Дмитровский - 429.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), жилье, солнечногорск, истра
12:51 01.04.2022
 

Власти Подмосковья с начала года выдали 8 тысяч ГПЗУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКоттеджный поселок в Московской области
Коттеджный поселок в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Московской области в первом квартале выдали 8 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
"За первый квартал 2022 года в Московской области выдано 8 тысяч градостроительных планов земельных участков, более 4,5 тысяч из которых приходится под индивидуальное жилищное строительство", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Владислава Гордиенко.
Он также добавил, что для целей проектирования объектов нежилого назначения выдано около 2,7 тысячи ГПЗУ. Большая часть - под производство и склады, на втором месте - торговля и сельскохозяйственная деятельность. В перспективе на зарезервированных территориях будут созданы новые рабочие места для жителей региона.
Лидерами по количеству выданных ГПЗУ за первый квартал текущего года стали городские округа: Одинцовский - 719, Раменский - 595, Истра - 475, Солнечногорск - 447, Дмитровский - 429.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеСолнечногорскИстра
 
 
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