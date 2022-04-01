https://ria.ru/20220401/plagin-1781254312.html
"Билайн" разработал плагин, снижающий риск утечки корпоративных данных
"Билайн" разработал плагин, снижающий риск утечки корпоративных данных - РИА Новости, 01.04.2022
"Билайн" разработал плагин, снижающий риск утечки корпоративных данных
"Билайн" разработал дополнение к системе идентификации по номеру телефона, которое компании смогут использовать в качестве дополнительного фактора... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:37
2022-04-01T12:37
2022-04-01T12:37
билайн
вымпелком
технологии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Билайн" разработал дополнение к системе идентификации по номеру телефона, которое компании смогут использовать в качестве дополнительного фактора аутентификации при подключении сотрудников к корпоративным ресурсам, что позволит снизить риск утечки информации, сообщили РИА Новости в операторе.По мнению разработчиков, такое сочетание факторов аутентификации снижает риск несанкционированного доступа к корпоративным ресурсам и, как следствие, утечек информации. Также уточняется, что решение является кросс-операторским и не зависит от зарубежных вендоров.Плагин также можно использовать как отдельный вид аутентификации - вместо привычных логина и пароля.
https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, технологии
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Билайн" разработал дополнение к системе идентификации по номеру телефона, которое компании смогут использовать в качестве дополнительного фактора аутентификации при подключении сотрудников к корпоративным ресурсам, что позволит снизить риск утечки информации, сообщили РИА Новости в операторе.
"Специалисты компании "Вымпелком
" ("Билайн
" - ред.) разработали плагин мобильного ID (инструмента цифровой идентификации по номеру телефона - ред.), который может встраиваться в любую корпоративную систему аутентификации. … К классическому фактору знания (логин/пароль), плагин мобильного ID добавляет фактор владения SIM-картой и в явном виде требует от пользователя действия на телефоне", - говорится в сообщении.
По мнению разработчиков, такое сочетание факторов аутентификации снижает риск несанкционированного доступа к корпоративным ресурсам и, как следствие, утечек информации. Также уточняется, что решение является кросс-операторским и не зависит от зарубежных вендоров.
"Чтобы обезопасить себя от возможного несанкционированного доступа в офисные системы с телефона, который, например, украли, можно поставить пин-код как дополнительный метод авторизации", — заявил вице-президент "Билайна" по работе с данными Игорь Бардинцев, слова которого приводят в пресс-службе компании.
Плагин также можно использовать как отдельный вид аутентификации - вместо привычных логина и пароля.