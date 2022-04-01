https://ria.ru/20220401/plagin-1781254312.html

"Билайн" разработал плагин, снижающий риск утечки корпоративных данных

"Билайн" разработал плагин, снижающий риск утечки корпоративных данных - РИА Новости, 01.04.2022

"Билайн" разработал плагин, снижающий риск утечки корпоративных данных

"Билайн" разработал дополнение к системе идентификации по номеру телефона, которое компании смогут использовать в качестве дополнительного фактора... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:37

2022-04-01T12:37

2022-04-01T12:37

билайн

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Билайн" разработал дополнение к системе идентификации по номеру телефона, которое компании смогут использовать в качестве дополнительного фактора аутентификации при подключении сотрудников к корпоративным ресурсам, что позволит снизить риск утечки информации, сообщили РИА Новости в операторе.По мнению разработчиков, такое сочетание факторов аутентификации снижает риск несанкционированного доступа к корпоративным ресурсам и, как следствие, утечек информации. Также уточняется, что решение является кросс-операторским и не зависит от зарубежных вендоров.Плагин также можно использовать как отдельный вид аутентификации - вместо привычных логина и пароля.

https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии