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Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт - РИА Новости, 01.04.2022
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Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт
Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт - РИА Новости, 01.04.2022
Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт
Уровень технологий, достигнутый в отечественной пищевой и перерабатывающей промышленностях, позволяет производить в России широкую линейку продуктов питания,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:54
2022-04-01T11:57
экономика
дмитрий медведев
россия
нестеров
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень технологий, достигнутый в отечественной пищевой и перерабатывающей промышленностях, позволяет производить в России широкую линейку продуктов питания, отвечающих стандартам качества, заявил РИА Новости председатель комитета общественной организации "Деловая Россия" по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров.Ранее в пятницу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в РФ вполне достаточно разнообразных и вкусных российских продуктов для полного обеспечения внутренних потребностей страны.Он добавил, что "во многих случаях наши продукты имеют более натуральный и полезный состав, чем зарубежные аналоги"."Например, отечественные компании масложировой отрасли постоянно ищут новые вкусы, расширяют ассортимент функциональных продуктов на растительной основе, в том числе для спортивного и здорового питания", - пояснил Нестеров."Наряду с традиционными майонезными и маргариновыми продуктами ряд производителей работает и над растительными аналогами мясных продуктов, чтобы удовлетворить все потребности современного человека", - заключил он.
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россия
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экономика, дмитрий медведев, россия, нестеров, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:54 01.04.2022 (обновлено: 11:57 01.04.2022)
 
Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт

Эксперт Нестеров: российские технологии позволят производить качественные продукты питания

© Depositphotos / AndrewLozovyiИзучение молекулярных свойств продуктов питания
Изучение молекулярных свойств продуктов питания - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Изучение молекулярных свойств продуктов питания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень технологий, достигнутый в отечественной пищевой и перерабатывающей промышленностях, позволяет производить в России широкую линейку продуктов питания, отвечающих стандартам качества, заявил РИА Новости председатель комитета общественной организации "Деловая Россия" по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров.
Ранее в пятницу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в РФ вполне достаточно разнообразных и вкусных российских продуктов для полного обеспечения внутренних потребностей страны.
"Сейчас уровень достигнутых технологий в пищевой и перерабатывающей промышленности (в РФ - ред.) позволяет производить самый широкий спектр качественных продуктов питания", - сказал Нестеров.
Он добавил, что "во многих случаях наши продукты имеют более натуральный и полезный состав, чем зарубежные аналоги".
"Например, отечественные компании масложировой отрасли постоянно ищут новые вкусы, расширяют ассортимент функциональных продуктов на растительной основе, в том числе для спортивного и здорового питания", - пояснил Нестеров.
"Наряду с традиционными майонезными и маргариновыми продуктами ряд производителей работает и над растительными аналогами мясных продуктов, чтобы удовлетворить все потребности современного человека", - заключил он.
Супермаркет в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 09:37
В Германии резко подорожали продукты питания
 
ЭкономикаДмитрий МедведевРоссияНестеровTelegram (приложение)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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