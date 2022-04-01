11:54 01.04.2022 (обновлено: 11:57 01.04.2022)
Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт
Эксперт Нестеров: российские технологии позволят производить качественные продукты питания
Изучение молекулярных свойств продуктов питания
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень технологий, достигнутый в отечественной пищевой и перерабатывающей промышленностях, позволяет производить в России широкую линейку продуктов питания, отвечающих стандартам качества, заявил РИА Новости председатель комитета общественной организации "Деловая Россия" по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров.
Ранее в пятницу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в РФ вполне достаточно разнообразных и вкусных российских продуктов для полного обеспечения внутренних потребностей страны.
"Сейчас уровень достигнутых технологий в пищевой и перерабатывающей промышленности (в РФ - ред.) позволяет производить самый широкий спектр качественных продуктов питания", - сказал Нестеров.
Он добавил, что "во многих случаях наши продукты имеют более натуральный и полезный состав, чем зарубежные аналоги".
"Например, отечественные компании масложировой отрасли постоянно ищут новые вкусы, расширяют ассортимент функциональных продуктов на растительной основе, в том числе для спортивного и здорового питания", - пояснил Нестеров.
"Наряду с традиционными майонезными и маргариновыми продуктами ряд производителей работает и над растительными аналогами мясных продуктов, чтобы удовлетворить все потребности современного человека", - заключил он.
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