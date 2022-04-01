https://ria.ru/20220401/pitanie-1781240702.html

Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт

Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт - РИА Новости, 01.04.2022

Россия сможет производить качественные продукты питания, считает эксперт

Уровень технологий, достигнутый в отечественной пищевой и перерабатывающей промышленностях, позволяет производить в России широкую линейку продуктов питания,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:54

2022-04-01T11:54

2022-04-01T11:57

экономика

дмитрий медведев

россия

нестеров

telegram (приложение)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень технологий, достигнутый в отечественной пищевой и перерабатывающей промышленностях, позволяет производить в России широкую линейку продуктов питания, отвечающих стандартам качества, заявил РИА Новости председатель комитета общественной организации "Деловая Россия" по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров.Ранее в пятницу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в РФ вполне достаточно разнообразных и вкусных российских продуктов для полного обеспечения внутренних потребностей страны.Он добавил, что "во многих случаях наши продукты имеют более натуральный и полезный состав, чем зарубежные аналоги"."Например, отечественные компании масложировой отрасли постоянно ищут новые вкусы, расширяют ассортимент функциональных продуктов на растительной основе, в том числе для спортивного и здорового питания", - пояснил Нестеров."Наряду с традиционными майонезными и маргариновыми продуктами ряд производителей работает и над растительными аналогами мясных продуктов, чтобы удовлетворить все потребности современного человека", - заключил он.

https://ria.ru/20220323/tseny-1779568109.html

россия

нестеров

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, дмитрий медведев, россия, нестеров, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии