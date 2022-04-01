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ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц - РИА Новости, 01.04.2022
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ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц - РИА Новости, 01.04.2022
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
В России смягчаются ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:15
2022-04-01T09:38
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России смягчаются ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк.Так, гражданин имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу не более десяти тысяч долларов, либо эквивалентную сумму в другой валюте.При пользовании услугами компаний по переводу денег без открытия счета лимит составляет пять тысяч долларов.Подчеркивается, что новые пороги будут действовать полгода.При этом на шесть месяцев остановлены переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств."На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", — заключили в ЦБ.
https://ria.ru/20220326/zakon-1780217188.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
09:15 01.04.2022 (обновлено: 09:38 01.04.2022)
 
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Центральный банк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России смягчаются ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк.
Так, гражданин имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу не более десяти тысяч долларов, либо эквивалентную сумму в другой валюте.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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При пользовании услугами компаний по переводу денег без открытия счета лимит составляет пять тысяч долларов.
"Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам", — уточнили в регуляторе.
Подчеркивается, что новые пороги будут действовать полгода.
При этом на шесть месяцев остановлены переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств.
"На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", — заключили в ЦБ.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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