https://ria.ru/20220401/perevody-1781207448.html

ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц - РИА Новости, 01.04.2022

ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

В России смягчаются ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:15

2022-04-01T09:15

2022-04-01T09:38

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России смягчаются ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк.Так, гражданин имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу не более десяти тысяч долларов, либо эквивалентную сумму в другой валюте.При пользовании услугами компаний по переводу денег без открытия счета лимит составляет пять тысяч долларов.Подчеркивается, что новые пороги будут действовать полгода.При этом на шесть месяцев остановлены переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств."На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", — заключили в ЦБ.

https://ria.ru/20220326/zakon-1780217188.html

https://ria.ru/20220326/banki-1780206536.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия