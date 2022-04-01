https://ria.ru/20220401/perevody-1781207448.html
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц - РИА Новости, 01.04.2022
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
В России смягчаются ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:15
2022-04-01T09:15
2022-04-01T09:38
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73acc7754a17b102f727549b0fbf7a11.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России смягчаются ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк.Так, гражданин имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу не более десяти тысяч долларов, либо эквивалентную сумму в другой валюте.При пользовании услугами компаний по переводу денег без открытия счета лимит составляет пять тысяч долларов.Подчеркивается, что новые пороги будут действовать полгода.При этом на шесть месяцев остановлены переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств."На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", — заключили в ЦБ.
https://ria.ru/20220326/zakon-1780217188.html
https://ria.ru/20220326/banki-1780206536.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dce0578b11ad32a2de501ab16e99fd57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
09:15 01.04.2022 (обновлено: 09:38 01.04.2022)
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
Центральный банк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
В России смягчаются ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил
Центробанк.
Так, гражданин имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу не более десяти тысяч долларов, либо эквивалентную сумму в другой валюте.
При пользовании услугами компаний по переводу денег без открытия счета лимит составляет пять тысяч долларов.
"Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам", — уточнили в регуляторе.
Подчеркивается, что новые пороги будут действовать полгода.
При этом на шесть месяцев остановлены переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств.
"На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", — заключили в ЦБ.