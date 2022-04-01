https://ria.ru/20220401/peregovory-1781248291.html

Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной

Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной - РИА Новости, 01.04.2022

Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной

Переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:24

2022-04-01T12:24

2022-04-01T12:40

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет никаких уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться", - указал министр."Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности, в общем-то, должны сформироваться сначала. От нас готовится реакция, там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", - сказал Лавров на пресс-конференции."Касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено", - сказал глава российского МИД.

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр