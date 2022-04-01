12:24 01.04.2022 (обновлено: 12:40 01.04.2022)
Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной
Глава МИД Лавров: переговоры России и Украины продолжаются, движение вперед есть
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет никаких уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться", - указал министр.
"Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности, в общем-то, должны сформироваться сначала. От нас готовится реакция, там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено", - сказал глава российского МИД.