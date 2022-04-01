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Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/peregovory-1781248291.html
Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной
Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной - РИА Новости, 01.04.2022
Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной
Переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:24
2022-04-01T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет никаких уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться", - указал министр."Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности, в общем-то, должны сформироваться сначала. От нас готовится реакция, там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", - сказал Лавров на пресс-конференции."Касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено", - сказал глава российского МИД.
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россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
12:24 01.04.2022 (обновлено: 12:40 01.04.2022)
 
Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной

Глава МИД Лавров: переговоры России и Украины продолжаются, движение вперед есть

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договоренностей нет, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается российско-украинских переговоров, то здесь нет никаких уже окончательно одобренных планов, переговоры должны продолжиться", - указал министр.
"Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности, в общем-то, должны сформироваться сначала. От нас готовится реакция, там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено", - сказал глава российского МИД.
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