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Сменился глава центрального командования Пентагона - РИА Новости, 01.04.2022
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Сменился глава центрального командования Пентагона
Сменился глава центрального командования Пентагона - РИА Новости, 01.04.2022
Сменился глава центрального командования Пентагона
Сменился глава центрального командования Пентагона (CENTCOM): им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи, сообщает военное ведомство. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:59
2022-04-01T23:59
в мире
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Сменился глава центрального командования Пентагона (CENTCOM): им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи, сообщает военное ведомство."Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия", - говорится в сообщении.Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал руководство центральным командованием тяжелой миссией, к которой Курилла готов.CENTCOM является одним из 11 подразделений минобороны США и отвечает за регион Ближнего Востока.
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сша
ближний восток
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, ближний восток
23:59 01.04.2022
 
Сменился глава центрального командования Пентагона

Новым главой центрального командования Пентагона стал Майкл Курилла

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Сменился глава центрального командования Пентагона (CENTCOM): им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи, сообщает военное ведомство.
"Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия", - говорится в сообщении.
Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал руководство центральным командованием тяжелой миссией, к которой Курилла готов.
CENTCOM является одним из 11 подразделений минобороны США и отвечает за регион Ближнего Востока.
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В миреЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАСШАБлижний Восток
 
 
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