https://ria.ru/20220401/pentagon-1781401379.html

Сменился глава центрального командования Пентагона

Сменился глава центрального командования Пентагона - РИА Новости, 01.04.2022

Сменился глава центрального командования Пентагона

Сменился глава центрального командования Пентагона (CENTCOM): им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи, сообщает военное ведомство. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:59

2022-04-01T23:59

2022-04-01T23:59

в мире

ллойд остин

министерство обороны сша

сша

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Сменился глава центрального командования Пентагона (CENTCOM): им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи, сообщает военное ведомство."Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия", - говорится в сообщении.Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал руководство центральным командованием тяжелой миссией, к которой Курилла готов.CENTCOM является одним из 11 подразделений минобороны США и отвечает за регион Ближнего Востока.

https://ria.ru/20220329/sderzhivanie-1780586655.html

сша

ближний восток

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, ближний восток