https://ria.ru/20220401/pentagon-1781401379.html
Сменился глава центрального командования Пентагона
Сменился глава центрального командования Пентагона - РИА Новости, 01.04.2022
Сменился глава центрального командования Пентагона
Сменился глава центрального командования Пентагона (CENTCOM): им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи, сообщает военное ведомство. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:59
2022-04-01T23:59
2022-04-01T23:59
в мире
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Сменился глава центрального командования Пентагона (CENTCOM): им стал Майкл Курилла вместо ушедшего в отставку Кеннета Маккензи, сообщает военное ведомство."Действующий глава центрального командования генерал морской пехоты Кеннет Маккензи сложил с себя полномочия", - говорится в сообщении.Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал руководство центральным командованием тяжелой миссией, к которой Курилла готов.CENTCOM является одним из 11 подразделений минобороны США и отвечает за регион Ближнего Востока.
https://ria.ru/20220329/sderzhivanie-1780586655.html
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, ближний восток
Сменился глава центрального командования Пентагона
Новым главой центрального командования Пентагона стал Майкл Курилла