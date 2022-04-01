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В России повысили социальные пенсии - РИА Новости, 01.04.2022
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В России повысили социальные пенсии
В России повысили социальные пенсии - РИА Новости, 01.04.2022
В России повысили социальные пенсии
С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:21
2022-04-01T00:47
общество
михаил мишустин
антон котяков
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
пенсии
москва
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента.Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, повышение коснулось четырех миллионов человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.В министерстве напомнили, что индексация производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.На эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 миллиарда рублей до конца года.Получатели такого рода пособий — это граждане, у которых в силу разных обстоятельств недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.При этом 1 апреля индексация социальных пенсий проходит планово и ежегодно. Минтруд работает над поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.Как сообщил в конце марта министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), их представят в ближайшее время.
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общество, михаил мишустин, антон котяков, россия, министерство финансов рф (минфин россии), пенсии, москва
00:21 01.04.2022 (обновлено: 00:47 01.04.2022)
 
В России повысили социальные пенсии

В России с первого апреля на 8,6 процентов повысили социальные пенсии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина производит снятие денег в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента.
Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, повышение коснулось четырех миллионов человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
В министерстве напомнили, что индексация производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
На эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 миллиарда рублей до конца года.
Получатели такого рода пособий — это граждане, у которых в силу разных обстоятельств недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
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При этом 1 апреля индексация социальных пенсий проходит планово и ежегодно. Минтруд работает над поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.
Как сообщил в конце марта министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), их представят в ближайшее время.
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ОбществоМихаил МишустинАнтон КотяковРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ПенсииМосква
 
 
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