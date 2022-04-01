https://ria.ru/20220401/pensii-1781186623.html
В России повысили социальные пенсии
В России повысили социальные пенсии - РИА Новости, 01.04.2022
В России повысили социальные пенсии
С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:21
2022-04-01T00:21
2022-04-01T00:47
общество
михаил мишустин
антон котяков
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
пенсии
москва
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента.Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, повышение коснулось четырех миллионов человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.В министерстве напомнили, что индексация производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.На эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 миллиарда рублей до конца года.Получатели такого рода пособий — это граждане, у которых в силу разных обстоятельств недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.При этом 1 апреля индексация социальных пенсий проходит планово и ежегодно. Минтруд работает над поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.Как сообщил в конце марта министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), их представят в ближайшее время.
https://ria.ru/20220328/pensiya-1780385410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, антон котяков, россия, министерство финансов рф (минфин россии), пенсии, москва
00:21 01.04.2022 (обновлено: 00:47 01.04.2022)
В России повысили социальные пенсии
В России с первого апреля на 8,6 процентов повысили социальные пенсии
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента.
Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, повышение коснулось четырех миллионов человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
В министерстве напомнили, что индексация производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
На эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 миллиарда рублей до конца года.
Получатели такого рода пособий — это граждане, у которых в силу разных обстоятельств недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
При этом 1 апреля индексация социальных пенсий проходит планово и ежегодно. Минтруд работает над поручением председателя правительства Михаила Мишустина
проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.
Как сообщил в конце марта министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
, министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином
формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), их представят в ближайшее время.