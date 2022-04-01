https://ria.ru/20220401/pensii-1781186623.html

В России повысили социальные пенсии

В России повысили социальные пенсии - РИА Новости, 01.04.2022

В России повысили социальные пенсии

С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:21

2022-04-01T00:21

2022-04-01T00:47

общество

михаил мишустин

антон котяков

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

пенсии

москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6 процента.Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, повышение коснулось четырех миллионов человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.В министерстве напомнили, что индексация производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.На эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 миллиарда рублей до конца года.Получатели такого рода пособий — это граждане, у которых в силу разных обстоятельств недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.При этом 1 апреля индексация социальных пенсий проходит планово и ежегодно. Минтруд работает над поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.Как сообщил в конце марта министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, министерство вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ), их представят в ближайшее время.

https://ria.ru/20220328/pensiya-1780385410.html

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Никита Стома

общество, михаил мишустин, антон котяков, россия, министерство финансов рф (минфин россии), пенсии, москва