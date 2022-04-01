10:11 01.04.2022 (обновлено: 10:53 01.04.2022)
В МИД посоветовали ПАСЕ "дальше купаться в русофобской желчи"
В МИД в ответ на заявления ПАСЕ посоветовали "дальше купаться в русофобской желчи"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя намерение ПАСЕ в апреле обсуждать ситуацию с Россией, посоветовали Ассамблее "дальше купаться в собственной русофобской желчи".
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В интервью РИА Новости директор общеевропейского департамента МИД РФ Николай Кобринец, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу ПАСЕ, указал, что оценивает ее "как бессмысленную суету". "Как пустое сотрясение воздуха. Как попытку ПАСЕ показать, что она играет хоть какую-то существенную роль. Как инерционное следование ее многолетней антироссийской линии", - добавил он.
"Пусть потешат свое самолюбие. Нам от этого ни тепло, ни холодно", - сказал Кобринец.
Он напомнил, что "15 марта Россия официально уведомила генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о выходе из этой организации. На следующий день Комитет министров СЕ в авральном режиме, грубо нарушив статьи 7 и 8 Устава, исключил Россию из СЕ с 16 марта этого года".
"Запоздалое решение Комитета министров по существу ничего для нас не меняет. Мы расстались с Советом Европы сами. А процедурный произвол западников лишь в очередной раз продемонстрировал их полное пренебрежение к международному праву и освободил нас от необходимости соблюдать "остаточные" процедуры и обязательства, связанные с выходом из Совета Европы", - отметил дипломат. По его словам, "все, что будет происходить на очередной сессии ПАСЕ, нас совершенно не волнует" "Никакого отношения к этой дискредитировавшей себя структуре мы больше не имеем. Пусть дальше купаются в собственной русофобской желчи. Работают по так называемой неолиберальной повестке, основанной на весьма сомнительных ценностях", - заключил он.