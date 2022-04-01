https://ria.ru/20220401/pase-1781216382.html

В МИД посоветовали ПАСЕ "дальше купаться в русофобской желчи"

В МИД посоветовали ПАСЕ "дальше купаться в русофобской желчи" - РИА Новости, 01.04.2022

В МИД посоветовали ПАСЕ "дальше купаться в русофобской желчи"

В МИД РФ, комментируя намерение ПАСЕ в апреле обсуждать ситуацию с Россией, посоветовали Ассамблее "дальше купаться в собственной русофобской желчи". РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:11

2022-04-01T10:11

2022-04-01T10:53

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россия

европа

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

владимир путин

николай кобринец

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя намерение ПАСЕ в апреле обсуждать ситуацию с Россией, посоветовали Ассамблее "дальше купаться в собственной русофобской желчи".ПАСЕ на прошлой неделе сообщила, что обсудит на пленарной сессии 25-28 апреля последствия действий России на Украине.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В интервью РИА Новости директор общеевропейского департамента МИД РФ Николай Кобринец, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу ПАСЕ, указал, что оценивает ее "как бессмысленную суету". "Как пустое сотрясение воздуха. Как попытку ПАСЕ показать, что она играет хоть какую-то существенную роль. Как инерционное следование ее многолетней антироссийской линии", - добавил он.Он напомнил, что "15 марта Россия официально уведомила генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о выходе из этой организации. На следующий день Комитет министров СЕ в авральном режиме, грубо нарушив статьи 7 и 8 Устава, исключил Россию из СЕ с 16 марта этого года".Полный текст интервью директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца >>

https://ria.ru/20220401/mid-1781211052.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780655042.html

https://ria.ru/20220319/sozhalenie-1778961196.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, европа, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, владимир путин, николай кобринец, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)