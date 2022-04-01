https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html

Оттенки серого: как будут завозить в Россию запрещенные товары

Оттенки серого: как будут завозить в Россию запрещенные товары - РИА Новости, 01.04.2022

Оттенки серого: как будут завозить в Россию запрещенные товары

Серому импорту дали зеленый свет. Если иностранная компания не хочет реализовывать в России свою продукцию — невелика потеря. Теперь ее можно закупать у третьих РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:07

экономика

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

россия

армения

узбекистан

adidas ag

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Серому импорту дали зеленый свет. Если иностранная компания не хочет реализовывать в России свою продукцию — невелика потеря. Теперь ее можно закупать у третьих лиц без разрешения производителя или правообладателя. Чем параллельные поставки отличаются от контрабанды и как они отразятся на ценах — в материале РИА Новости.Через третьи страны"Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности", — объяснил легализацию параллельного импорта премьер-министр Михаил Мишустин.Раньше без согласия производителя или правообладателя ввоз зарубежных товаров был под запретом. Например, одежду и обувь Adidas распространяли только авторизованные дистрибьюторы.Какие именно товары подпадут под параллельный импорт, пока не известно. Список должен утвердить Минпромторг. "Скорее всего, в нем окажутся самые подорожавшие. Например, бытовая техника, электроника, смартфоны", — предполагает Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Резкий скачок спроса на свою продукцию на постсоветском пространстве иностранные компании наверняка заметят. Возможно, попытаются даже закрыть лавочку. Но с юридической точки зрения никак не смогут повлиять на процесс, поясняет Гусятникова."Даже если они предъявят иски российским продавцам, — добавляет она, — то в нашем правовом поле эти претензии не будут иметь вес".К слову, и раньше отечественная Фемида не особо удовлетворяла жалобы правообладателей. Например, 14 лет назад Высший арбитражный суд отказал "Порше Руссланд" в конфискации автомобилей немецкой марки, которые отгрузили без разрешения.Ранее против параллельного импорта выступали члены Ассоциации европейского бизнеса. По их мнению, он "противоречит долгосрочным интересам России и других стран ЕАЭС". Негативно влияет на инвестиционный климат. Препятствует локализации иностранных производств.Однако сейчас зарубежные компании сами сворачивают бизнес в России или ограничивают импорт. Поэтому такой порядок торговли — вынужденная мера."На отечественном рынке образовались пустоты по разным позициям: как в производстве, так и потреблении. Заменить значительную часть собственным выпуском сложно или просто невозможно. По крайней мере, быстро не получится, а потребность есть здесь и сейчас. Поэтому пришлось разрешить непрямые способы доставки. Фактически это узаконенный серый импорт", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Другими словами, помимо официального дистрибьютора или продавца, появятся альтернативные.Параллельный импорт не имеет ничего общего с контрафактом — подделкой, маскирующейся под брендовую продукцию. "По новым правилам будут завозить настоящие фирменные товары. Девяностые, когда челноки с клетчатыми сумками торговали санкционкой из-под полы, не вернутся", — подчеркивает Полина Гусятникова.За этим обещают пристально следить антимонопольщики. Нормы и требования по безопасности, качеству продолжат работать.Быть ли контрафактуСкорее всего, в список товаров, разрешенных для параллельного импорта, помимо конечной продукции, попадут и компоненты. По ним санкции ударили особенно сильно.Как ни парадоксально, успех импортозамещения во многом зависит от тайваньских чипов, японских сенсоров и европейских авиазапчастей, которые сейчас недоступны. "По возможности необходимо обеспечить наличие востребованных, зачастую уникальных товаров. Удовлетворить производственный и потребительский спрос на них", — считает Марк Гойхман.В стране, к примеру, около 60 миллионов автомобилей. И, по оценкам специалистов, десять процентов автопарка без нужных деталей просто встанет.Аналитики приветствуют параллельный импорт брендов тех компаний, которые приостановили или полностью прекратили поставки в Россию. Спрос на них все равно будет. В этих условиях не стоит создавать предпосылки для активного развития теневой торговли. Лучше дать возможность легально присутствовать на отечественном рынке.По новым правилам выпавшие из-за санкций товары все же смогут добраться до России, но медленнее. И стоить будут заметно дороже. Ведь завозить придется через другие страны, в которых нет санкционных и иных ограничений. Например, отечественные продавцы будут перекупать в Турции, Китае, странах СНГ — Казахстане, Армении, Узбекистане.Но, с другой стороны, отечественный рынок наполнится товарами. Это, в свою очередь, сдержит инфляцию. Повысится конкуренция, поскольку параллельными поставками займутся сотни компаний."Например, с той же техникой: когда сильно колебался курс рубля, многие продавцы просто закрыли склады. Надеялись взвинтить цены, пока товар не завозили в Россию и он практически стал дефицитным. Параллельный импорт позволит этого избежать. Чем больше товаров на рынке — тем ниже цена", — говорит Полина Гусятникова.У покупателя появится больше выбора. Кроме того, сами импортеры смогут сэкономить на закупках, поскольку разные страны будут предлагать разные цены."Сохранятся рабочие места в торговле, транспортировке, складском хозяйстве, финансовом и страховом обеспечении и так далее. К тому же такой оборот будет приносить налоги в казну, способствовать общему увеличению экономической активности и росту ВВП", — перечисляет Марк Гойхман.Однако возникнут и сложности. Одна из них — отсутствие фирменного сопровождения импортируемых товаров. "Не будет возможности в должной мере обеспечивать их гарантию, ремонт и замену при необходимости со стороны производителя", — обращает внимание аналитик.Но Федеральная антимонопольная служба заверяет: проблем не возникнет. В течение гарантийного срока удовлетворить требования клиента обязан не только производитель, но и продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер — ссылается служба на закон "О защите прав потребителей".Кроме того, все же не исключена подмена оригинальной продукции контрафактом на какой-то стадии поставки. Одно дело, когда быстро протрутся кроссовки или порвется одежда. Другое — некачественные лекарства. Поэтому в параллельном импорте универсального рецепта нет, предупреждают аналитики. Конечный выбор — всегда за покупателем.

https://ria.ru/20220330/import-1780880353.html

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html

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экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, россия, армения, узбекистан, adidas ag, марк гойхман, teletrade, импорт