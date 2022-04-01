https://ria.ru/20220401/ovoschi-1781299976.html

В Крым прибыла первая партия овощей из южных регионов Украины

В Крым прибыла первая партия овощей из южных регионов Украины - РИА Новости, 01.04.2022

В Крым прибыла первая партия овощей из южных регионов Украины

В Крым прибыла первая партия овощей из Запорожской и Херсонской областей, сообщил РИА Новости министр промышленной политики республики Александр Трянов. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:41

2022-04-01T14:41

2022-04-01T15:57

запорожская область

украина

херсонская область

в мире

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. В Крым прибыла первая партия овощей из Запорожской и Херсонской областей, сообщил РИА Новости министр промышленной политики республики Александр Трянов."Процесс торговых отношений с представителями сопредельного государства, уверен, в скором времени выйдет на системный уровень", — заявил он.По словам министра, первую партию овощной продукции привезли из Энергодара.Российские войска во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781286166.html

https://ria.ru/20220401/krym-1781204164.html

запорожская область

украина

херсонская область

республика крым

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

запорожская область, украина, херсонская область , в мире, республика крым, россия