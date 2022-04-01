14:41 01.04.2022 (обновлено: 15:57 01.04.2022)
В Крым прибыла первая партия овощей из южных регионов Украины
В Крым начали прибывать партии овощей из южных регионов Украины, первая — из Энергодара
© Фото : Константин МихальчевскийПродавец раскладывает овощи на прилавке
© Фото : Константин Михальчевский
Продавец раскладывает овощи на прилавке
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости. В Крым прибыла первая партия овощей из Запорожской и Херсонской областей, сообщил РИА Новости министр промышленной политики республики Александр Трянов.
"Процесс торговых отношений с представителями сопредельного государства, уверен, в скором времени выйдет на системный уровень", — заявил он.
По словам министра, первую партию овощной продукции привезли из Энергодара.
Российские войска во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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