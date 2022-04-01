09:34 01.04.2022 (обновлено: 10:54 01.04.2022)
В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов
Глава департамента МИД Кобринец: террористы могут взять оружие, которое ЕС поставил Киеву
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оружие, которое Евросоюз поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно расползется по Европе и может попасть в руки террористов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
"ЕС в нарушение собственных же правил экспортного контроля начал поставки летальных вооружений Киеву, включая ПТРК, ПЗРК, боеприпасы. На сумму почти 1 млрд евро. Через какое-то время эти совершенные боевые средства бесконтрольно расползутся по всей Европе, вполне могут попасть в руки террористов. Это создаст, в частности, серьезнейшие риски для гражданской авиации. Весь континент объявлять теперь "бесполетной зоной"?" - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.