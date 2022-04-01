https://ria.ru/20220401/oruzhie-1781209911.html

В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов

В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов - РИА Новости, 01.04.2022

В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов

Оружие, которое Евросоюз поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно расползется по Европе и может попасть в руки террористов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:34

2022-04-01T09:34

2022-04-01T10:54

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

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россия

киев

владимир путин

николай кобринец

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оружие, которое Евросоюз поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно расползется по Европе и может попасть в руки террористов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст интервью директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца >>

https://ria.ru/20220401/nato-1781208434.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, украина, россия, киев, владимир путин, николай кобринец