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В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов - РИА Новости, 01.04.2022
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В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов
В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов - РИА Новости, 01.04.2022
В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов
Оружие, которое Евросоюз поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно расползется по Европе и может попасть в руки террористов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:34
2022-04-01T10:54
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
украина
россия
киев
владимир путин
николай кобринец
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оружие, которое Евросоюз поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно расползется по Европе и может попасть в руки террористов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст интервью директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца &gt;&gt;
https://ria.ru/20220401/nato-1781208434.html
европа
украина
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, украина, россия, киев, владимир путин, николай кобринец
09:34 01.04.2022 (обновлено: 10:54 01.04.2022)
 
В МИД предупредили о риске попадания оружия из Украины в руки террористов

Глава департамента МИД Кобринец: террористы могут взять оружие, которое ЕС поставил Киеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оружие, которое Евросоюз поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно расползется по Европе и может попасть в руки террористов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
"ЕС в нарушение собственных же правил экспортного контроля начал поставки летальных вооружений Киеву, включая ПТРК, ПЗРК, боеприпасы. На сумму почти 1 млрд евро. Через какое-то время эти совершенные боевые средства бесконтрольно расползутся по всей Европе, вполне могут попасть в руки террористов. Это создаст, в частности, серьезнейшие риски для гражданской авиации. Весь континент объявлять теперь "бесполетной зоной"?" - заявил он.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 09:25
В НАТО не думают о мире, заявил директор департамента МИД
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст интервью директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца >>
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвропаУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинНиколай Кобринец
 
 
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