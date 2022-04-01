https://ria.ru/20220401/opros-1781273252.html
Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян, показал опрос
Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.04.2022
Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян, показал опрос
Большинство россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина, следует из результатов опроса ВЦИОМ за 1 апреля. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:21
2022-04-01T13:21
2022-04-01T13:38
вциом
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Большинство россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина, следует из результатов опроса ВЦИОМ за 1 апреля.На соответствующий вопрос 79 процентов респондентов ответили, что одобряют, 13,5 процента — не одобряют. Доверяют главе государства 81 процент участников исследования, недоверие выразили 15,4 процента.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 21 по 27 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.Метод исследования — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.
https://ria.ru/20220331/rossiya-1781128797.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вциом, общество, владимир путин
13:21 01.04.2022 (обновлено: 13:38 01.04.2022)
Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: работу Путина одобряют 79% россиян, 81% доверяют ему
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Большинство россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина, следует из результатов опроса ВЦИОМ
за 1 апреля.
На соответствующий вопрос 79 процентов респондентов ответили, что одобряют, 13,5 процента — не одобряют. Доверяют главе государства 81 процент участников исследования, недоверие выразили 15,4 процента.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 21 по 27 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Метод исследования — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.