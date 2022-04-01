https://ria.ru/20220401/opros-1781273252.html

Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян, показал опрос

Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.04.2022

Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян, показал опрос

Большинство россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина, следует из результатов опроса ВЦИОМ за 1 апреля. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:21

2022-04-01T13:21

2022-04-01T13:38

вциом

общество

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Большинство россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина, следует из результатов опроса ВЦИОМ за 1 апреля.На соответствующий вопрос 79 процентов респондентов ответили, что одобряют, 13,5 процента — не одобряют. Доверяют главе государства 81 процент участников исследования, недоверие выразили 15,4 процента.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 21 по 27 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.Метод исследования — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.

https://ria.ru/20220331/rossiya-1781128797.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

вциом, общество, владимир путин