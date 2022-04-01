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В Латвии возбудили уголовные дела за поддержку операции России на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/operatsiya-1781363071.html
В Латвии возбудили уголовные дела за поддержку операции России на Украине
В Латвии возбудили уголовные дела за поддержку операции России на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
В Латвии возбудили уголовные дела за поддержку операции России на Украине
Служба госбезопасности Латвии возбудила на этой неделе три уголовных дела за размещение интернет-контента в поддержку российской спецоперации на Украине,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:33
2022-04-01T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
латвия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии возбудила на этой неделе три уголовных дела за размещение интернет-контента в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства."На этой неделе Служба государственной безопасности возбудила в общей сложности три уголовных дела", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной возбуждения уголовных дел стал опубликованный в интернете контент "оправдывающий и прославляющий" действия российской армии в ходе спецоперации на Украине, а также "заведомо провоцирующий враждебность по отношению к украинцам и латышам". По данным Службы государственной безопасности, с 24 февраля за поддержку российской спецоперации было возбуждено уже 14 уголовных дел.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, латвия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:33 01.04.2022
 
В Латвии возбудили уголовные дела за поддержку операции России на Украине

В Латвии возбудили три уголовных дела за поддержку спецоперации России на Украине

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии возбудила на этой неделе три уголовных дела за размещение интернет-контента в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"На этой неделе Служба государственной безопасности возбудила в общей сложности три уголовных дела", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной возбуждения уголовных дел стал опубликованный в интернете контент "оправдывающий и прославляющий" действия российской армии в ходе спецоперации на Украине, а также "заведомо провоцирующий враждебность по отношению к украинцам и латышам". По данным Службы государственной безопасности, с 24 февраля за поддержку российской спецоперации было возбуждено уже 14 уголовных дел.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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