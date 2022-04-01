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ООН: автомобиль организации на Украине переместили неизвестные - РИА Новости, 01.04.2022
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ООН: автомобиль организации на Украине переместили неизвестные
ООН: автомобиль организации на Украине переместили неизвестные - РИА Новости, 01.04.2022
ООН: автомобиль организации на Украине переместили неизвестные
Один из автомобилей ООН на Украине был перемещен с места дислокации неизвестными, после чего машина была обездвижена – в данный момент ни одна из машин... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:45
2022-04-01T22:45
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ООН, 1 апр – РИА Новости. Один из автомобилей ООН на Украине был перемещен с места дислокации неизвестными, после чего машина была обездвижена – в данный момент ни одна из машин организации не используется ненадлежащим образом, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Еще в начале марта в ДНР сообщали, что украинские военные прибыли на базу представителей ООН в Краматорске и отобрали автотранспорт. Тогда обеспокоенность в связи с возможным использованием националистами автотранспорта ООН выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Между тем, как заявляла 4 марта замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, все сотрудники ООН покинули Краматорск и оставили там 13 автомобилей. Она отмечала, что все 13 автомобилей находятся на месте стоянки.Однако 29 марта на заседании СБ ООН Небензя заявил, что секретариат ООН наконец признал факты изъятия военными Украины автомобилей с символикой организации в Харькове и Мариуполе.Отвечая на вопрос о том, сколько машин ООН и в каких городах использовались украинскими военными, Хак сказал: "Мы можем выводить из строя автомобили. Насколько я знаю, ни один из наших автомобилей не используется ненадлежащим образом"."Мы увидели определенные признаки того, что один автомобиль был перемещен из места постоянного нахождения. Этот автомобиль был обездвижен. В данный момент нет каких-либо признаков, указывающих на какое-либо использование ооновских автомобилей ненадлежащим образом", - подчеркнул он.По его словам, подтверждения того, что автомобиль ООН был захвачен какой-либо из сторон конфликта нет. "У нас есть подтверждение, что он был перемещен и был деактивирован", - заявил Хак.Как заявлял ранее Небензя, Москва ожидает от ООН ответа на свой последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, который, согласно свидетельствам очевидцев, участвовал в Харькове в боевых операциях украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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в мире, россия, оон, совет безопасности оон, украина
22:45 01.04.2022
 
ООН: автомобиль организации на Украине переместили неизвестные

В ООН признали, что один автомобиль на Украине был перемещен неизвестными с места стоянки

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
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ООН, 1 апр – РИА Новости. Один из автомобилей ООН на Украине был перемещен с места дислокации неизвестными, после чего машина была обездвижена – в данный момент ни одна из машин организации не используется ненадлежащим образом, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Еще в начале марта в ДНР сообщали, что украинские военные прибыли на базу представителей ООН в Краматорске и отобрали автотранспорт. Тогда обеспокоенность в связи с возможным использованием националистами автотранспорта ООН выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Между тем, как заявляла 4 марта замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, все сотрудники ООН покинули Краматорск и оставили там 13 автомобилей. Она отмечала, что все 13 автомобилей находятся на месте стоянки.
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Однако 29 марта на заседании СБ ООН Небензя заявил, что секретариат ООН наконец признал факты изъятия военными Украины автомобилей с символикой организации в Харькове и Мариуполе.
Отвечая на вопрос о том, сколько машин ООН и в каких городах использовались украинскими военными, Хак сказал: "Мы можем выводить из строя автомобили. Насколько я знаю, ни один из наших автомобилей не используется ненадлежащим образом".
"Мы увидели определенные признаки того, что один автомобиль был перемещен из места постоянного нахождения. Этот автомобиль был обездвижен. В данный момент нет каких-либо признаков, указывающих на какое-либо использование ооновских автомобилей ненадлежащим образом", - подчеркнул он.
По его словам, подтверждения того, что автомобиль ООН был захвачен какой-либо из сторон конфликта нет. "У нас есть подтверждение, что он был перемещен и был деактивирован", - заявил Хак.
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Как заявлял ранее Небензя, Москва ожидает от ООН ответа на свой последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, который, согласно свидетельствам очевидцев, участвовал в Харькове в боевых операциях украинских националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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