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"Роскосмос" опроверг сообщения о продаже спутников OneWeb - РИА Новости, 01.04.2022
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"Роскосмос" опроверг сообщения о продаже спутников OneWeb
"Роскосмос" опроверг сообщения о продаже спутников OneWeb - РИА Новости, 01.04.2022
"Роскосмос" опроверг сообщения о продаже спутников OneWeb
Глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец, комментируя объявление на Авито о продаже 36 спутников OneWeb, заявил РИА Новости, что все эти спутники... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:17
2022-04-01T16:17
космос - риа наука
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец, комментируя объявление на Авито о продаже 36 спутников OneWeb, заявил РИА Новости, что все эти спутники находятся на Байконуре.Сегодня на Авито появилось объявление о продаже космического аппарата OneWeb за 83 миллиона 40 тысяч рублей. Автор Максим в описании сообщил, что в наличии 36 спутников."Мы не располагаем информацией о том, кто автор этого объявления. Все спутники OneWeb находятся на космодроме Байконур на хранении. Доступа посторонних к ним нет", - сказал Струговец.Россия отказалась запускать очередную порцию из 36 спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании и не были получены гарантии их неприменения в военных целях. Как сообщал источник РИА Новости, спутники остались на Байконуре в опечатанном иностранными специалистами помещении, доступ к которому предоставляется только с их согласия.В объявлении на Авито уточняется, что "аппараты не биты, не крашены", может быть оказана помощь с запуском спутников на орбиту с использованием российской ракеты-носителя и разгонного блока. Оптовым покупателям предоставляется "скидка в 12% (1Z per cent)", оплату можно произвести в тенге, добавил шутник. Обратным адресом указан офис "Роскосмоса" в Москве.В общении с корреспондентом РИА Новости Максим подтвердил возможность доставки спутников в любое место, предложив встретиться на Байконуре."Вопросы ценообразования в чатах не обсуждаются, как вы понимаете. Вам будет удобно провести личную встречу на Байконуре? Давайте встретимся 12 апреля в фойе гостиницы "Центральная". Я буду в красном плаще, пароль - рыба-меч", - добавил он.
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космос - риа наука, москва, байконур (город), роскосмос
16:17 01.04.2022
 
"Роскосмос" опроверг сообщения о продаже спутников OneWeb

Глава пресс-службы "Роскосмоса" Струговец опроверг сообщения о продаже спутников OneWeb

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец, комментируя объявление на Авито о продаже 36 спутников OneWeb, заявил РИА Новости, что все эти спутники находятся на Байконуре.
Сегодня на Авито появилось объявление о продаже космического аппарата OneWeb за 83 миллиона 40 тысяч рублей. Автор Максим в описании сообщил, что в наличии 36 спутников.
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"Мы не располагаем информацией о том, кто автор этого объявления. Все спутники OneWeb находятся на космодроме Байконур на хранении. Доступа посторонних к ним нет", - сказал Струговец.
Россия отказалась запускать очередную порцию из 36 спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании и не были получены гарантии их неприменения в военных целях. Как сообщал источник РИА Новости, спутники остались на Байконуре в опечатанном иностранными специалистами помещении, доступ к которому предоставляется только с их согласия.
В объявлении на Авито уточняется, что "аппараты не биты, не крашены", может быть оказана помощь с запуском спутников на орбиту с использованием российской ракеты-носителя и разгонного блока. Оптовым покупателям предоставляется "скидка в 12% (1Z per cent)", оплату можно произвести в тенге, добавил шутник. Обратным адресом указан офис "Роскосмоса" в Москве.
В общении с корреспондентом РИА Новости Максим подтвердил возможность доставки спутников в любое место, предложив встретиться на Байконуре.
"Вопросы ценообразования в чатах не обсуждаются, как вы понимаете. Вам будет удобно провести личную встречу на Байконуре? Давайте встретимся 12 апреля в фойе гостиницы "Центральная". Я буду в красном плаще, пароль - рыба-меч", - добавил он.
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