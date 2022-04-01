https://ria.ru/20220401/ogon-1781261421.html

В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней

В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 01.04.2022

В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. На рассмотрение... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:54

2022-04-01T12:54

2022-04-01T12:54

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россия

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госдума рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 5 апреля, сообщили РИА Новости в комитете.Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.Законопроект разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров, поясняют его авторы.Документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.

https://ria.ru/20220223/ogon-1774497836.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, газпром, единая россия, госдума рф, владимир путин, правительство рф