В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Комитет Госдумы по энергетике поддержал проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 5 апреля, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.
23 февраля, 09:36Москва Сегодня: мегаполис для жизниКосмическая стойкость: почему Вечный огонь никогда не гаснетВечный огонь в Александровском саду – один из важнейших символов победы в Великой Отечественной войне. Ему не страшны сильнейшие порывы ветра, дождь и ураган. В преддверии 23 февраля сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы провели на мемориале профилактические работы, а также раскрыли секрет конструкции уникальной горелки.
Законопроект разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров, поясняют его авторы.
Документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.