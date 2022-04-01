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В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 01.04.2022
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В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней
В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней - РИА Новости, 01.04.2022
В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней
Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. На рассмотрение... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:54
2022-04-01T12:54
общество
россия
газпром
единая россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 5 апреля, сообщили РИА Новости в комитете.Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.Законопроект разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров, поясняют его авторы.Документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.
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общество, россия, газпром, единая россия, госдума рф, владимир путин, правительство рф
12:54 01.04.2022
 
В Госдуме поддержали проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Комитет Госдумы по энергетике поддержал проект о бесплатной поставке газа для Вечных огней

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 5 апреля, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.
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Законопроект разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров, поясняют его авторы.
Документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.
 
ОбществоРоссияГазпромЕдиная РоссияГосдума РФВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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