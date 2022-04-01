https://ria.ru/20220401/obstrely-1781398035.html

Более 20 мирных жителей пострадали в ДНР от обстрелов украинских войск

Более 20 мирных жителей пострадали в ДНР от обстрелов украинских войск - РИА Новости, 01.04.2022

Более 20 мирных жителей пострадали в ДНР от обстрелов украинских войск

Из-за обстрелов со стороны украинских войск на освобожденных ранее территориях ДНР пострадали 22 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:56

2022-04-01T22:56

2022-04-01T22:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Из-за обстрелов со стороны украинских войск на освобожденных ранее территориях ДНР пострадали 22 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 22 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных ранее территорий", - информирует представительство в Telegram.Сообщается о пострадавших в Мариуполе, Красной Поляне, Саханке и Волновахе. Уточняется, что они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780345944.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр