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Более 20 мирных жителей пострадали в ДНР от обстрелов украинских войск - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/obstrely-1781398035.html
Более 20 мирных жителей пострадали в ДНР от обстрелов украинских войск
Более 20 мирных жителей пострадали в ДНР от обстрелов украинских войск - РИА Новости, 01.04.2022
Более 20 мирных жителей пострадали в ДНР от обстрелов украинских войск
Из-за обстрелов со стороны украинских войск на освобожденных ранее территориях ДНР пострадали 22 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:56
2022-04-01T22:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Из-за обстрелов со стороны украинских войск на освобожденных ранее территориях ДНР пострадали 22 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 22 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных ранее территорий", - информирует представительство в Telegram.Сообщается о пострадавших в Мариуполе, Красной Поляне, Саханке и Волновахе. Уточняется, что они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780345944.html
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
22:56 01.04.2022
 
Более 20 мирных жителей пострадали в ДНР от обстрелов украинских войск

ДНР в СЦКК: более 20 гражданских пострадали от обстрелов ВСУ на освобожденных территориях

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Из-за обстрелов со стороны украинских войск на освобожденных ранее территориях ДНР пострадали 22 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 22 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных ранее территорий", - информирует представительство в Telegram.
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Стоп-кадр видео
28 марта, 08:00
Западные СМИ: "российская армия ведет отступление в Донбасс"
Сообщается о пострадавших в Мариуполе, Красной Поляне, Саханке и Волновахе. Уточняется, что они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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