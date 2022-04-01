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ЛНР сообщила об увеличении обстрелов со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/obstrely-1781383087.html
ЛНР сообщила об увеличении обстрелов со стороны украинских войск
ЛНР сообщила об увеличении обстрелов со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.04.2022
ЛНР сообщила об увеличении обстрелов со стороны украинских войск
Украинские войска увеличили число обстрелов населенных пунктов в Луганской народной республике, в отдельных районах наблюдается гуманитарная катастрофа, заявил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:38
2022-04-01T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска увеличили число обстрелов населенных пунктов в Луганской народной республике, в отдельных районах наблюдается гуманитарная катастрофа, заявил подполковник оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко."Сейчас страдают очень сильно прифронтовые районы - Кировск, Первомайск, Стаханов, Донецкий, рядом еще поселок Голубовский. Все эти населенные пункты украинские войска практически сравнивают с землей. Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в последнее время существенно увеличились", - сказал он в эфире "Первого канала".По его словам, силы ЛНР "давят огонь"."Также хочу отметить, что у нас сейчас некая гуманитарная катастрофа, потому что с тех населенных пунктов, с которых мы как-то эвакуировали людей, сейчас такой практически возможности нет. Вооруженные формирования Украины целенаправленно ведут огонь по тем машинам, которые пытаются вывезти людей, либо доставить продовольствие и медикаменты", - добавил Марочко.Он отметил, что очень тяжелая ситуация сейчас в населенных пунктах Рубежное и Варваровка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, лнр
20:38 01.04.2022
 
ЛНР сообщила об увеличении обстрелов со стороны украинских войск

ЛНР заявила об увеличении обстрелов со стороны ВСУ и чрезвычайной гуманитарной обстановке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска увеличили число обстрелов населенных пунктов в Луганской народной республике, в отдельных районах наблюдается гуманитарная катастрофа, заявил подполковник оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Сейчас страдают очень сильно прифронтовые районы - Кировск, Первомайск, Стаханов, Донецкий, рядом еще поселок Голубовский. Все эти населенные пункты украинские войска практически сравнивают с землей. Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в последнее время существенно увеличились", - сказал он в эфире "Первого канала".
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По его словам, силы ЛНР "давят огонь".
"Также хочу отметить, что у нас сейчас некая гуманитарная катастрофа, потому что с тех населенных пунктов, с которых мы как-то эвакуировали людей, сейчас такой практически возможности нет. Вооруженные формирования Украины целенаправленно ведут огонь по тем машинам, которые пытаются вывезти людей, либо доставить продовольствие и медикаменты", - добавил Марочко.
Он отметил, что очень тяжелая ситуация сейчас в населенных пунктах Рубежное и Варваровка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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