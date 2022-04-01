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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 01.04.2022
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:25
2022-04-01T23:55
в мире
куйбышевский район
сцкк
донецк (днр)
россия
украина
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В представительстве уточнили, что в результате обстрела поселка Горняк Куйбышевского района города Донецка повреждены два здания и линия электропередач, в результате чего 25 абонентов остаются без электроснабжения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
куйбышевский район
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в мире, куйбышевский район, сцкк, донецк (днр), россия, украина
23:25 01.04.2022 (обновлено: 23:55 01.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.15 - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

В представительстве уточнили, что в результате обстрела поселка Горняк Куйбышевского района города Донецка повреждены два здания и линия электропередач, в результате чего 25 абонентов остаются без электроснабжения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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