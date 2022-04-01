23:25 01.04.2022 (обновлено: 23:55 01.04.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинский военнослужащий
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.15 - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
В представительстве уточнили, что в результате обстрела поселка Горняк Куйбышевского района города Донецка повреждены два здания и линия электропередач, в результате чего 25 абонентов остаются без электроснабжения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.