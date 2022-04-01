https://ria.ru/20220401/obstrel-1781397313.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска открыли огонь по Первомайску в Луганской народной республике, повреждены четыре дома, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:48
2022-04-01T22:48
2022-04-01T22:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
первомайск
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Первомайску в Луганской народной республике, повреждены четыре дома, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждено четыре жилых дома", - заявил офицер представительства ЛНР.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
22:48 01.04.2022 (обновлено: 22:49 01.04.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Первомайск