https://ria.ru/20220401/obstrel-1781397313.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска открыли огонь по Первомайску в Луганской народной республике, повреждены четыре дома, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:48

2022-04-01T22:48

2022-04-01T22:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

первомайск

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украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Первомайску в Луганской народной республике, повреждены четыре дома, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждено четыре жилых дома", - заявил офицер представительства ЛНР.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

первомайск

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, первомайск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины