https://ria.ru/20220401/obstrel-1781392721.html
Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка
Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка
Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:49
2022-04-01T21:49
2022-04-01T21:53
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сцкк, донецк (днр), донецкая народная республика, россия
21:49 01.04.2022 (обновлено: 21:53 01.04.2022)
Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли аэропорт Донецка