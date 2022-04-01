https://ria.ru/20220401/obstrel-1781377685.html

Украинские войска за 2,5 часа обстреляли Озеряновку, Широкую Балку и Байрак

Украинские войска за 2,5 часа обстреляли Озеряновку, Широкую Балку и Байрак - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска за 2,5 часа обстреляли Озеряновку, Широкую Балку и Байрак

Украинские войска в пятницу за 2,5 часа обстреляли населенные пункты Озеряновка, Широкая Балка и Байрак в Донецкой народной республике с применением мин... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:00

2022-04-01T20:00

2022-04-01T20:00

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 2,5 часа обстреляли населенные пункты Озеряновка, Широкая Балка и Байрак в Донецкой народной республике с применением мин калибром 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает представительсво ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 15.15 - н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 16.57 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; 17.40 - н.п. Новолуганское – н.п. Байрак: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр