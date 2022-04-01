Украинские войска за 2,5 часа обстреляли Озеряновку, Широкую Балку и Байрак
ДНР в СЦКК: украинские войска за 2,5 часа обстреляли Озеряновку, Широкую Балку и Байрак
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 2,5 часа обстреляли населенные пункты Озеряновка, Широкая Балка и Байрак в Донецкой народной республике с применением мин калибром 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает представительсво ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 15.15 - н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 16.57 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; 17.40 - н.п. Новолуганское – н.п. Байрак: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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