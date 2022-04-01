https://ria.ru/20220401/obstrel-1781374894.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ЛНР в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:38
2022-04-01T19:38
2022-04-01T19:38
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 18.30 из населенного пункта Золотое-4.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Первомайск