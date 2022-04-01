15:41 01.04.2022 (обновлено: 16:08 01.04.2022)
Украинские "Грады" разрушили пять домов в поселке Донецкий в ЛНР
ЛНР в СЦКК: ВСУ разрушили пять домов в поселке Донецкий при обстреле из "Градов"
ПОСЕЛОК ДОНЕЦКИЙ (ЛНР), 1 апр - РИА Новости. Пять жилых домов разрушено в поселке городского типа Донецкий в ЛНР в результате обстрела из системы залпового огня "Град" с украинских позиций, сообщил РИА Новости представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Поселок Донецкий в окрестностях города Золотое и на протяжении последний дней регулярно подвергается обстрелам. Большая часть жителей Донецкого разъехалась еще до начала боевых действий по освобождению ЛНР от украинских войск.
Последний обстрел произошел накануне вечером. Удар по одному из домов удар был такой силы, что трубу колодца во дворе вынесло на крышу. На земле остались воронки от снарядов диаметром несколько метров. Жители домов, в которые попали ракеты, вместе с большинством соседей успели уехать в эвакуацию несколько дней назад. Потому человеческих жертв удалось избежать, но осколки ракет побили остававшуюся во дворах домашнюю живность - кур и кроликов.
В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля ЛНР восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена республика. В настоящее время идут бои за освобождение Северодонецко-Лисичанской городской агломерации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.