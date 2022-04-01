https://ria.ru/20220401/obstrel-1781316660.html

Украинские "Грады" разрушили пять домов в поселке Донецкий в ЛНР

Украинские "Грады" разрушили пять домов в поселке Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские "Грады" разрушили пять домов в поселке Донецкий в ЛНР

Пять жилых домов разрушено в поселке городского типа Донецкий в ЛНР в результате обстрела из системы залпового огня "Град" с украинских позиций, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:41

2022-04-01T15:41

2022-04-01T16:08

обострение ситуации в днр и лнр

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ПОСЕЛОК ДОНЕЦКИЙ (ЛНР), 1 апр - РИА Новости. Пять жилых домов разрушено в поселке городского типа Донецкий в ЛНР в результате обстрела из системы залпового огня "Град" с украинских позиций, сообщил РИА Новости представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Поселок Донецкий в окрестностях города Золотое и на протяжении последний дней регулярно подвергается обстрелам. Большая часть жителей Донецкого разъехалась еще до начала боевых действий по освобождению ЛНР от украинских войск.Последний обстрел произошел накануне вечером. Удар по одному из домов удар был такой силы, что трубу колодца во дворе вынесло на крышу. На земле остались воронки от снарядов диаметром несколько метров. Жители домов, в которые попали ракеты, вместе с большинством соседей успели уехать в эвакуацию несколько дней назад. Потому человеческих жертв удалось избежать, но осколки ракет побили остававшуюся во дворах домашнюю живность - кур и кроликов.В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля ЛНР восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена республика. В настоящее время идут бои за освобождение Северодонецко-Лисичанской городской агломерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Корреспондент РИА Новости показал разрушенные ВСУ дома в Луганской области В поселке Донецкий Луганской области орудие системы "Град" попало в жилые дома. Разрушения. Передает корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов 2022-04-01T15:41 true PT0M26S

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Ольга Филиппова

в мире, луганская область, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр