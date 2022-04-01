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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Градов"

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Градов" - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Градов"

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:12

2022-04-01T15:12

2022-04-01T15:26

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 14.45 из населенного пункта Новомихайловка.Ранее в пятницу представительство неоднократно сообщало об обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр