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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.04.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Ленина в Горловке, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:52
2022-04-01T12:10
в мире
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
зайцево
стирол
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Ленина в Горловке, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как пишет представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 11.30 из населенного пункта Шумы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
горловка
россия
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в мире, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, зайцево, стирол
11:52 01.04.2022 (обновлено: 12:10 01.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

СЦКК: украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Ленина в Горловке, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как пишет представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 11.30 из населенного пункта Шумы.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 11:13
В ДНР возбудили дело о теракте после обстрела жилого дома в Донецке
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияЗайцевоСтирол
 
 
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