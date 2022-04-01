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Следствие завершило расследование дела против лидеров общины Виссариона

Следствие завершило расследование дела против лидеров общины Виссариона - РИА Новости, 01.04.2022

Следствие завершило расследование дела против лидеров общины Виссариона

Расследование дела в отношении лидеров религиозного объединения Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова завершено, сообщает СК РФ. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:07

2022-04-01T13:07

2022-04-01T13:07

религия

справки

каратузский район

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Расследование дела в отношении лидеров религиозного объединения Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова завершено, сообщает СК РФ."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова в организации и руководстве религиозной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью", - говорится в сообщении.По версии следователей, из-за группового психологического давления 16 последователям учения причинен моральный вред, шести – тяжкий вред здоровью, одному – вред здоровью средней тяжести. Также СК сообщил, что Ведерников, являясь директором частной средней школы "Истоки", на основании отчетов о затратах учреждения с заведомо ложными сведениями о зарплате получил из бюджета Красноярского края субсидию более пяти миллионов рублей.Торопа и Редькина обвиняют в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Ведерникова обвиняют в руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, мошенничестве в особо крупном размере.Дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

https://ria.ru/20211113/sekta-1758831218.html

https://ria.ru/20210916/sud-1750275564.html

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справки, каратузский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, красноярский краевой суд