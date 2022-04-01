https://ria.ru/20220401/novak-1781354339.html

Новак объяснил возникшую волатильность добычи нефти в России

Новак объяснил возникшую волатильность добычи нефти в России - РИА Новости, 01.04.2022

Новак объяснил возникшую волатильность добычи нефти в России

Текущая волатильность добычи нефти в России есть, но она связана с перереструктуризацией рынка в нынешней ситуации, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:52

2022-04-01T17:52

2022-04-01T17:52

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

международное энергетическое агентство

опек

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Текущая волатильность добычи нефти в России есть, но она связана с перереструктуризацией рынка в нынешней ситуации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Сейчас такая серьезная обстановка перереструктуризации с учетом ситуации, складывающейся на рынке, логистики, вопросов, касающихся финансирования. Поэтому, безусловно, есть какая-то волатильность", - ответил Новак на вопрос о снижении добычи нефти в РФ.Исключение Международного энергетического агентства (МЭА) из расчетов ОПЕК+ связано с необъективностью агентства, его заявления свидетельствуют об определенных установках при анализе рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."На мой взгляд, это просто связано с тем, что они необъективно относятся к текущей ситуации, к прогнозированию", - прокомментировал Новак решение ОПЕК+ исключить МЭА из своих источников анализа по сделке.Он, в частности, напомнил, что МЭА ранее заявляло об отсутствии необходимости инвестировать в нефтегазовую отрасль и финансировать соответствующие проекты."Понятно, что если такие заявления, то есть соответствующие установки при расчетах, при экономическом анализе, какие-то необъективные. ОПЕК посчитала, что не готова использовать эти данные как объективные" - добавил вице-премьер.Как сообщалось в отчете техкомитета ОПЕК+, альянс исключил данные МЭА из своих расчетов по нефтяной сделке, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Позднее ОПЕК на внеочередном заседании организации приняла аналогичное решение.

https://ria.ru/20220401/neft-1781348757.html

https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, международное энергетическое агентство, опек