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Премьер Норвегии предостерег от проявлений русофобии в стране - РИА Новости, 01.04.2022
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Премьер Норвегии предостерег от проявлений русофобии в стране
Премьер Норвегии предостерег от проявлений русофобии в стране - РИА Новости, 01.04.2022
Премьер Норвегии предостерег от проявлений русофобии в стране
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции в пятницу предостерег от проявления ненависти по отношению к русским, живущим в королевстве, из-за РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:45
2022-04-01T14:45
в мире
норвегия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МУРМАНСК, 1 апр – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции в пятницу предостерег от проявления ненависти по отношению к русским, живущим в королевстве, из-за событий на Украине."Русские и украинцы, живущие в Норвегии, не несут ответственности за военные действия", - цитирует премьера телекомпания NRK. Стере отметил, что хотел бы предостеречь от проявлений ненависти по отношению к этим людям, чего в стране быть не должно. "Ко всем нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть", - добавил премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220327/manifestatsiya-1780370071.html
https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780003200.html
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в мире, норвегия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
14:45 01.04.2022
 
Премьер Норвегии предостерег от проявлений русофобии в стране

Премьер Норвегии Стере предостерег от проявлений ненависти к живущим в стране русским

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЙонас Гар Стере
Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Йонас Гар Стере
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МУРМАНСК, 1 апр – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции в пятницу предостерег от проявления ненависти по отношению к русским, живущим в королевстве, из-за событий на Украине.
"Русские и украинцы, живущие в Норвегии, не несут ответственности за военные действия", - цитирует премьера телекомпания NRK. Стере отметил, что хотел бы предостеречь от проявлений ненависти по отношению к этим людям, чего в стране быть не должно. "Ко всем нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть", - добавил премьер.
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В Бельгии прошла манифестация против дискриминации русскоязычных
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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