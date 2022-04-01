https://ria.ru/20220401/norvegiya-1781301484.html

Премьер Норвегии предостерег от проявлений русофобии в стране

Премьер Норвегии предостерег от проявлений русофобии в стране - РИА Новости, 01.04.2022

Премьер Норвегии предостерег от проявлений русофобии в стране

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции в пятницу предостерег от проявления ненависти по отношению к русским, живущим в королевстве, из-за РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:45

2022-04-01T14:45

2022-04-01T14:45

в мире

норвегия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МУРМАНСК, 1 апр – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции в пятницу предостерег от проявления ненависти по отношению к русским, живущим в королевстве, из-за событий на Украине."Русские и украинцы, живущие в Норвегии, не несут ответственности за военные действия", - цитирует премьера телекомпания NRK. Стере отметил, что хотел бы предостеречь от проявлений ненависти по отношению к этим людям, чего в стране быть не должно. "Ко всем нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть", - добавил премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/manifestatsiya-1780370071.html

https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780003200.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, норвегия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии