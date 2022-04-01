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В ГД предложили исключать НКО из реестров за дискредитацию России
В ГД предложили исключать НКО из реестров за дискредитацию России - РИА Новости, 01.04.2022
В ГД предложили исключать НКО из реестров за дискредитацию России
Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила Минэкономразвития создать... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:44
2022-04-01T16:44
2022-04-01T16:44
общество
госдума рф
ольга амельченкова
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила Минэкономразвития создать механизм исключения из реестра социально ориентированных НКО тех, кто ведет деятельность по дискредитации России."Предложила министру рассмотреть вопрос о разработке механизмов исключения из реестра таких организаций. Такого механизма сейчас нет. Также считаю важным исключать из реестра и те НКО, руководители которых ведут антироссийскую пропаганду", - написала Занко в своем Telegram-канале.Депутат добавила, что сегодня, если руководители, выступающие с антироссийскими заявлениями, несут административную или уголовную ответственность, на НКО это не распространяется."Министр идею поддержал и предложил вместе проработать механизм исключения", - заявила она.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, ольга амельченкова, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
В ГД предложили исключать НКО из реестров за дискредитацию России
В ГД предложили исключать НКО из реестра социально ориентированных за дискредитацию России