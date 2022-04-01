https://ria.ru/20220401/nko-1781337749.html

В ГД предложили исключать НКО из реестров за дискредитацию России

В ГД предложили исключать НКО из реестров за дискредитацию России - РИА Новости, 01.04.2022

В ГД предложили исключать НКО из реестров за дискредитацию России

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила Минэкономразвития создать... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:44

2022-04-01T16:44

2022-04-01T16:44

общество

госдума рф

ольга амельченкова

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила Минэкономразвития создать механизм исключения из реестра социально ориентированных НКО тех, кто ведет деятельность по дискредитации России."Предложила министру рассмотреть вопрос о разработке механизмов исключения из реестра таких организаций. Такого механизма сейчас нет. Также считаю важным исключать из реестра и те НКО, руководители которых ведут антироссийскую пропаганду", - написала Занко в своем Telegram-канале.Депутат добавила, что сегодня, если руководители, выступающие с антироссийскими заявлениями, несут административную или уголовную ответственность, на НКО это не распространяется."Министр идею поддержал и предложил вместе проработать механизм исключения", - заявила она.

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, ольга амельченкова, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)