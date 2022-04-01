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В ФРГ предрекли нищету из-за эмбарго на нефть и газ из России
В ФРГ предрекли нищету из-за эмбарго на нефть и газ из России - РИА Новости, 01.04.2022
В ФРГ предрекли нищету из-за эмбарго на нефть и газ из России
Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в беседе с ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T03:05
2022-04-01T03:05
2022-04-01T03:05
гамбург (город)
россия
санкции в отношении россии
украина
петер ченчер
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в мире
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МОСКВА, 1 апр— РИА Новости. Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в беседе с ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике.Он подчеркнул, что немецкое правительство должно стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, не потерпев при этом экономической катастрофы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html
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гамбург (город), россия, санкции в отношении россии, украина, петер ченчер, германия, в мире
В ФРГ предрекли нищету из-за эмбарго на нефть и газ из России
Бургомистр Гамбурга Ченчер: эмбарго на энергоресурсы из России приведет к нищете в ФРГ