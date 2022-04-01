https://ria.ru/20220401/nischeta-1781191959.html

В ФРГ предрекли нищету из-за эмбарго на нефть и газ из России

В ФРГ предрекли нищету из-за эмбарго на нефть и газ из России - РИА Новости, 01.04.2022

В ФРГ предрекли нищету из-за эмбарго на нефть и газ из России

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в беседе с ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T03:05

2022-04-01T03:05

2022-04-01T03:05

гамбург (город)

россия

санкции в отношении россии

украина

петер ченчер

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17826/78/178267886_0:562:3000:2250_1920x0_80_0_0_ab9279616e7f154299d1f9ad7301141a.jpg

МОСКВА, 1 апр— РИА Новости. Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в беседе с ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике.Он подчеркнул, что немецкое правительство должно стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, не потерпев при этом экономической катастрофы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html

гамбург (город)

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гамбург (город), россия, санкции в отношении россии, украина, петер ченчер, германия, в мире