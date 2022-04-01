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Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой - РИА Новости, 01.04.2022
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Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой
Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой - РИА Новости, 01.04.2022
Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой
Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что граждане, проживающие в районе нефтебазы, могут возвращаться в свои дома, группу из "Белгород Арены" уже доставили... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:00
2022-04-01T23:04
происшествия
вячеслав гладков
россия
белгород
украина
удар всу по нефтебазе в белгороде
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что граждане, проживающие в районе нефтебазы, могут возвращаться в свои дома, группу из "Белгород Арены" уже доставили обратно.Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет. Гражданам, проживающим на ближайших к нефтебазе улицах, предлагали до ликвидации пожара побыть в безопасном месте, в том числе их направляли в "Белгород Арену"."Пожар на нефтебазе локализовали. Сейчас ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из "Белгород Арены" уже доставили обратно", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html
россия
белгород
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происшествия, вячеслав гладков, россия, белгород, украина, удар всу по нефтебазе в белгороде
23:00 01.04.2022 (обновлено: 23:04 01.04.2022)
 
Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой

Власти разрешили людям, проживающим в районе нефтебазы в Белгороде, вернуться домой

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Белгороде
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что граждане, проживающие в районе нефтебазы, могут возвращаться в свои дома, группу из "Белгород Арены" уже доставили обратно.
Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет. Гражданам, проживающим на ближайших к нефтебазе улицах, предлагали до ликвидации пожара побыть в безопасном месте, в том числе их направляли в "Белгород Арену".
"Пожар на нефтебазе локализовали. Сейчас ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из "Белгород Арены" уже доставили обратно", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 15:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев отказался подтвердить причастность к удару по нефтебазе в Белгороде
 
ПроисшествияВячеслав ГладковРоссияБелгородУкраинаУдар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
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