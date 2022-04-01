23:00 01.04.2022 (обновлено: 23:04 01.04.2022)
Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой
Власти разрешили людям, проживающим в районе нефтебазы в Белгороде, вернуться домой
Пожар на нефтебазе в Белгороде
РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что граждане, проживающие в районе нефтебазы, могут возвращаться в свои дома, группу из "Белгород Арены" уже доставили обратно.
Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет. Гражданам, проживающим на ближайших к нефтебазе улицах, предлагали до ликвидации пожара побыть в безопасном месте, в том числе их направляли в "Белгород Арену".
"Пожар на нефтебазе локализовали. Сейчас ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из "Белгород Арены" уже доставили обратно", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.