https://ria.ru/20220401/neftebaza-1781398185.html

Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой

Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой - РИА Новости, 01.04.2022

Власти разрешили проживающим в районе нефтебазы в Белгороде вернуться домой

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что граждане, проживающие в районе нефтебазы, могут возвращаться в свои дома, группу из "Белгород Арены" уже доставили... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:00

2022-04-01T23:00

2022-04-01T23:04

происшествия

вячеслав гладков

россия

белгород

украина

удар всу по нефтебазе в белгороде

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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что граждане, проживающие в районе нефтебазы, могут возвращаться в свои дома, группу из "Белгород Арены" уже доставили обратно.Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет. Гражданам, проживающим на ближайших к нефтебазе улицах, предлагали до ликвидации пожара побыть в безопасном месте, в том числе их направляли в "Белгород Арену"."Пожар на нефтебазе локализовали. Сейчас ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из "Белгород Арены" уже доставили обратно", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html

россия

белгород

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, вячеслав гладков, россия, белгород, украина, удар всу по нефтебазе в белгороде