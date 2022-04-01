https://ria.ru/20220401/neftebaza-1781371218.html

Нефтебаза в Белгороде, по которой ударила Украина, не имеет отношения к ВС

Нефтебаза в Белгороде, по которой ударила Украина, не имеет отношения к ВС - РИА Новости, 01.04.2022

Нефтебаза в Белгороде, по которой ударила Украина, не имеет отношения к ВС

Два ударных вертолета Украины нанесли в пятницу удар по гражданскому объекту в Белгороде, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:16

2022-04-01T19:16

2022-04-01T20:18

россия

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Два ударных вертолета Украины нанесли в пятницу удар по гражданскому объекту в Белгороде, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов", - рассказал генерал.По данным Конашенкова, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись.Он подчеркнул, что "с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта, никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет".

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html

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Конашенков: "Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет" Два ударных вертолета Украины нанесли в пятницу удар по гражданскому объекту в Белгороде, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов", - рассказал генерал. По данным Конашенкова, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись. 2022-04-01T19:16 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, происшествия, украина, вооруженные силы украины