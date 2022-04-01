https://ria.ru/20220401/neftebaza-1781371218.html
Нефтебаза в Белгороде, по которой ударила Украина, не имеет отношения к ВС
Нефтебаза в Белгороде, по которой ударила Украина, не имеет отношения к ВС - РИА Новости, 01.04.2022
Нефтебаза в Белгороде, по которой ударила Украина, не имеет отношения к ВС
Два ударных вертолета Украины нанесли в пятницу удар по гражданскому объекту в Белгороде, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:16
2022-04-01T19:16
2022-04-01T20:18
россия
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Два ударных вертолета Украины нанесли в пятницу удар по гражданскому объекту в Белгороде, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов", - рассказал генерал.По данным Конашенкова, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись.Он подчеркнул, что "с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта, никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет".
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html
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Конашенков: "Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет"
Два ударных вертолета Украины нанесли в пятницу удар по гражданскому объекту в Белгороде, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов", - рассказал генерал.
По данным Конашенкова, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись.
2022-04-01T19:16
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, происшествия, украина, вооруженные силы украины
19:16 01.04.2022 (обновлено: 20:18 01.04.2022)
Нефтебаза в Белгороде, по которой ударила Украина, не имеет отношения к ВС
Минобороны подтвердило, что вертолеты ВСУ Ми-24 нанесли удар по нефтебазе в Белгороде