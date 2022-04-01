США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем
Минэнерго США выделит первые 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем
Добыча нефти
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США на фоне дефицита нефти на мировом рынке намерены высвободить первые 90 миллионов баррелей из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем, заявило министерство энергетики страны.
"Первые 90 миллионов баррелей будут выделены в промежутке между маем и июлем. Остальные 90 миллионов баррелей планируется высвободить с августа по октябрь 2022 года", - говорится в заявлении ведомства.
Накануне президент США Джо Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.
Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более 9 тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил штрафами за простой этих разрешений.