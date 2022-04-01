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США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем - РИА Новости, 01.04.2022
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США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем
США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем - РИА Новости, 01.04.2022
США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем
США на фоне дефицита нефти на мировом рынке намерены высвободить первые 90 миллионов баррелей из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем, РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:22
2022-04-01T23:22
экономика
цены на нефть
джо байден
сша
мэа
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США на фоне дефицита нефти на мировом рынке намерены высвободить первые 90 миллионов баррелей из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем, заявило министерство энергетики страны.Накануне президент США Джо Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более 9 тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил штрафами за простой этих разрешений.
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экономика, цены на нефть, джо байден, сша, мэа
23:22 01.04.2022
 
США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем

Минэнерго США выделит первые 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США на фоне дефицита нефти на мировом рынке намерены высвободить первые 90 миллионов баррелей из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем, заявило министерство энергетики страны.
"Первые 90 миллионов баррелей будут выделены в промежутке между маем и июлем. Остальные 90 миллионов баррелей планируется высвободить с августа по октябрь 2022 года", - говорится в заявлении ведомства.
Накануне президент США Джо Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.
Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более 9 тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил штрафами за простой этих разрешений.
Гамбург - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьДжо БайденСШАМЭА
 
 
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