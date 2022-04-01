https://ria.ru/20220401/neft-1781399322.html

США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем

США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем - РИА Новости, 01.04.2022

США выделят 90 миллионов баррелей нефти из резерва между маем и июлем

США на фоне дефицита нефти на мировом рынке намерены высвободить первые 90 миллионов баррелей из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем, РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:22

2022-04-01T23:22

2022-04-01T23:22

экономика

цены на нефть

джо байден

сша

мэа

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США на фоне дефицита нефти на мировом рынке намерены высвободить первые 90 миллионов баррелей из своего стратегического резерва в промежутке между маем и июлем, заявило министерство энергетики страны.Накануне президент США Джо Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более 9 тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил штрафами за простой этих разрешений.

https://ria.ru/20220401/nischeta-1781191959.html

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, джо байден, сша, мэа