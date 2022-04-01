https://ria.ru/20220401/neft-1781360241.html

Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов, заявил Байден

Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов, заявил Байден - РИА Новости, 01.04.2022

Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов, заявил Байден

Более трех десятков стран поддержало решение Вашингтона высвободить нефть из своих стратегических резервов, это доставит на мировой рынок дополнительные... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:16

2022-04-01T18:16

2022-04-01T20:03

нефть

в мире

экономика

сша

россия

международное энергетическое агентство

мэа

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Более трех десятков стран поддержало решение Вашингтона высвободить нефть из своих стратегических резервов, это доставит на мировой рынок дополнительные "десятки миллионов баррелей", заявил президент США Джо Байден."Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти", — сказал он.По его словам, таким образом государства по всему миру выступили против "использования Россией энергоресурсов" в качестве оружия в отношении других стран.Накануне Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их в том, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за их простой.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, благодаря чему цены на них стали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20220401/nischeta-1781191959.html

https://ria.ru/20220401/gaz-1781228028.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, в мире, экономика, сша, россия, международное энергетическое агентство, мэа, джо байден, цены на нефть