18:16 01.04.2022 (обновлено: 20:03 01.04.2022)
Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов, заявил Байден
Президент США Байден: более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов
© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
© AP Photo / Keith Srakocic
Добыча сланцевой нефти в США
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Более трех десятков стран поддержало решение Вашингтона высвободить нефть из своих стратегических резервов, это доставит на мировой рынок дополнительные "десятки миллионов баррелей", заявил президент США Джо Байден.
"Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти", — сказал он.
По его словам, таким образом государства по всему миру выступили против "использования Россией энергоресурсов" в качестве оружия в отношении других стран.
Накануне Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. Ожидается, что эти объемы поступят на рынок с мая по октябрь текущего года. Кроме того, другие члены МЭА могут направить еще 30-50 миллионов баррелей на рынок.
Помимо этого, Байден в своем выступлении потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их в том, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за их простой.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, благодаря чему цены на них стали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.