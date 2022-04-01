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США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из резервов
США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из резервов - РИА Новости, 01.04.2022
США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из резервов
США пытаются убедить Китай и Индию присоединиться к инициативе Штатов и высвободить запасы нефти из своих резервов, сообщил глава Национального экономического... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:24
2022-04-01T01:24
2022-04-01T01:24
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. США пытаются убедить Китай и Индию присоединиться к инициативе Штатов и высвободить запасы нефти из своих резервов, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.Ранее президент США Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что США начинают ежедневно поставлять на рынок миллион баррелей из стратегических резервов в течение шести месяцев.Он также уточнил, что такие переговоры ведутся с Индией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Кроме того, Россия приняла несколько ответных мер.После начала спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок цен на нее до 300 долларов за баррель и выше.
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россия, сша, китай, индия, в мире
США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из резервов
Глава экономического совета Диз: США предложили КНР и Индии высвободить нефть из резервов