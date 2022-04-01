https://ria.ru/20220401/neft-1781190123.html

США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из резервов

США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из резервов - РИА Новости, 01.04.2022

США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из резервов

США пытаются убедить Китай и Индию присоединиться к инициативе Штатов и высвободить запасы нефти из своих резервов, сообщил глава Национального экономического... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T01:24

2022-04-01T01:24

2022-04-01T01:24

россия

сша

китай

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. США пытаются убедить Китай и Индию присоединиться к инициативе Штатов и высвободить запасы нефти из своих резервов, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.Ранее президент США Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что США начинают ежедневно поставлять на рынок миллион баррелей из стратегических резервов в течение шести месяцев.Он также уточнил, что такие переговоры ведутся с Индией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Кроме того, Россия приняла несколько ответных мер.После начала спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок цен на нее до 300 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20220331/neft-1781172387.html

https://ria.ru/20220331/neft-1781158714.html

россия

сша

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, китай, индия, в мире