https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное

"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное - РИА Новости, 01.04.2022

"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное

У Запада и России слишком сильно разнится историческая память по отношению к нацизму. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:08

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У Запада и России слишком сильно разнится историческая память по отношению к нацизму.В Европе Великой войной называют Первую мировую, а не Вторую. Это объяснимо: сложно называть войну великой, когда ты проиграл ее за шесть часов (Дания), пять дней (Нидерланды) или полтора месяца (Франция). Конечно, подвиги движения Сопротивления никогда не будут забыты. Хотя… это у нас они никогда не будут забыты, а там — кто знает.Так вот, в Великой войне общие потери среди военных и гражданского населения суммарно для всех стран-участниц составили около 21,5 миллиона человек.При этом только на долю СССР в Великой Отечественной приходится 27 миллионов погибших. Солдат и офицеров из них — 12 миллионов. Остальные — мирные граждане.А теперь немного о наших союзниках: США — 418 тысяч погибших, Великобритания — 380 тысяч.Чтобы вам было с чем сопоставить, напомню, что только под Сталинградом потери Советского Союза превысили 1,1 миллиона человек.Иными словами, это у нас "нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой". А их предки открывали второй фронт для того, чтобы успеть к столу, за которым "проклятые комми" уже начали разделывать Европу.Но даже так они внесли существенный вклад в общую победу и тысячи сохраненных жизней советских граждан. А вот то, как западные предприниматели поддерживали зарождавшийся Третий рейх и как потворствовали европейские правительства его становлению, объяснить гораздо сложнее. Конечно, помощь для СССР по ленд-лизу сыграла далеко не последнюю роль в победе над нацизмом, но ее легко объяснить фразой из одного популярного голливудского блокбастера: "Пусть друзья богатеют, враги не беднеют — посмотрим, кто кого одолеет".Всмотримся внимательнее в биографию такой иконы капитализма, как Генри Форд. Его, например, удостоили ордена Заслуг германского орла. Этим же знаком особой признательности НСДАП нацисты наградили Бенито Муссолини, Франческо Франко и Йона Антонеску. В общем, под стать компания.Или вспомним о том, как один из создателей экономики гитлеровской Германии Ялмар Шахт во время Нюрнбергского процесса призывал посадить на скамью подсудимых руководителей "Дженерал Моторс" и "Форд Моторс", которые внесли неоценимый вклад в постановку немецкой промышленности на военные рельсы.Советский Союз внушал Западу страх, и именно поэтому Европа и США закрывали глаза на выходки Гитлера и взращивали его как защитника от "красной чумы".С тех пор привычка отводить взгляд, когда это выгодно — поддерживать убийц, тиранов и террористов, если они "против кого надо воюют", — стала излюбленным приемом Вашингтона и Лондона.Идеально такую тактику описывают слова Франклина Рузвельта, сказанные в 1939 году в адрес никарагуанского диктатора: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын". А теперь угадайте, кому тот открыто симпатизировал и чей портрет после объявления войны Германией — Вашингтон заставил — перевесил из гостиной в спальню.И с тех самых пор Запад остается верен этой стратегии. Ведь будить медведя чужими руками куда безопаснее.Для иллюстрации возьмем одну статью 1993 года из британской The Independent. Называется она "Антисоветский воин направляет свою армию на путь к миру". Спустя восемь лет эта тропа приведет его подчиненных за штурвалы самолетов, разрушивших здания Всемирного торгового центра 11 сентября. Да, этот репортаж посвящен бен Ладену и его роли в противостоянии войскам СССР в Афганистане. На поддержку его братьев по оружию США потратили около 40 миллиардов долларов. Такую цену Вашингтон был готов заплатить за ослабление своего оппонента в холодной войне. Вот только условия "договора" в Белом доме читали невнимательно: к сожалению, дело не ограничилось деньгами, расплачиваться за ошибки прошлого пришлось кровью.И в перечне прокси афганские боевики, руками которых Запад воюет с Россией, далеко не единственные. Туда же можно отнести радикальных исламистов на Ближнем Востоке. Теперь этот список пополнили и украинские нацбатальоны на пару с ВСУ.Методы, которыми пользуется Киев, действительно мало похожи на то, как ведут войны государства. Здесь и использование мирных граждан в качестве живого щита, и пытки военнопленных, и обстрелы гуманитарных коридоров, и неконтролируемая раздача оружия — прямо стартовый набор террористической организации.Даже "герои прошлого", под знаменами которых сейчас выступают украинские войска, не проявляли себя как выдающиеся воины или полководцы, куда умелее они действовали в качестве террористов и карателей.Возвращаясь к проблеме различий в исторической памяти России и Запада, стоит сказать, что они вызваны не только разным опытом, но и, судя по всему, необучаемостью наших партнеров. Ведь в противном случае очень сложно объяснить накачку оружием Украины, из которой уже уехало несколько миллионов беженцев. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, как в дальнейшем будут развиваться события: за детьми и женщинами последуют их мужья, а когда дела нацистов станут совсем плохи, побегут и они сами. Вот тогда Европа заглянет в лицо тому чудовищу, которое годами вскармливала и вооружала, едва ли ей понравится его оскал. А США продолжат наблюдать за всем этим из-за океана. Грустно только, что Брюссель, Париж и Берлин этого не понимают.

https://radiosputnik.ria.ru/20200509/1571205374.html

https://ria.ru/20210311/voyna-1600694770.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220304/batalony-1776515483.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778621149.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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авторы, россия, украина, европа, евросоюз, сша, неонацизм, национализм