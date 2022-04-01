https://ria.ru/20220401/natsionalizatsiya-1781352871.html
Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян
Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян - РИА Новости, 01.04.2022
Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян
Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:45
2022-04-01T17:45
2022-04-01T19:52
россия
украина
верховная рада украины
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию.От этом написала в телеграм-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.Она отметила, что закон касается граждан России, а также тех, кто связан со страной, например имеет там место жительства или занимается основной деятельностью. Кроме того, по решению СНБО или суда может быть национализировано имущество лиц вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220401/nalogi-1781352228.html
https://ria.ru/20220331/natsionalizatsiya-1781057811.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, верховная рада украины, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, партия "слуга народа"
17:45 01.04.2022 (обновлено: 19:52 01.04.2022)
Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян
Рада приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию