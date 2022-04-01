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Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян - РИА Новости, 01.04.2022
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Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян
Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян - РИА Новости, 01.04.2022
Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян
Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:45
2022-04-01T19:52
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верховная рада украины
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию.От этом написала в телеграм-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.Она отметила, что закон касается граждан России, а также тех, кто связан со страной, например имеет там место жительства или занимается основной деятельностью. Кроме того, по решению СНБО или суда может быть национализировано имущество лиц вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220401/nalogi-1781352228.html
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россия, украина, верховная рада украины, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, партия "слуга народа"
17:45 01.04.2022 (обновлено: 19:52 01.04.2022)
 
Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян

Рада приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию.
От этом написала в телеграм-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
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Она отметила, что закон касается граждан России, а также тех, кто связан со страной, например имеет там место жительства или занимается основной деятельностью. Кроме того, по решению СНБО или суда может быть национализировано имущество лиц вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию.

"Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России", — отметила Шуляк.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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РоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонбассПартия "Слуга народа"
 
 
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