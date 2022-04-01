https://ria.ru/20220401/natsionalizatsiya-1781352871.html

Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян

Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян - РИА Новости, 01.04.2022

Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян

Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:45

2022-04-01T17:45

2022-04-01T19:52

россия

украина

верховная рада украины

в мире

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вооруженные силы рф

донбасс

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто публично поддерживает спецоперацию.От этом написала в телеграм-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.Она отметила, что закон касается граждан России, а также тех, кто связан со страной, например имеет там место жительства или занимается основной деятельностью. Кроме того, по решению СНБО или суда может быть национализировано имущество лиц вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220401/nalogi-1781352228.html

https://ria.ru/20220331/natsionalizatsiya-1781057811.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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Владимир Лаврентьев

россия, украина, верховная рада украины, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, партия "слуга народа"